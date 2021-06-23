Джонатан Бил отметил, что экипаж слышал какие-то выстрелы, но они были вне досягаемости.

Корреспондент BBC Джонатан Бил находился на борту военного корабля Британии HMS Defender во время инцидента с россиянами в Черном море 23 июня.

Об этом пишет британская служба BBC.

Журналист подтвердил преследование россиянами британского эсминца. Хотя, настаивает Бил, капитан судна выбрал самый безопасный морской проход в соответствии с международным правом в пределах 19 км от территориальных вод Крыма.

Два российских военных корабля береговой службы преследовали эсминец Королевского флота и пытались заставить изменить курс и предупреждали в радиотрубке: "Если вы не измените направление, будем стрелять".

В то же время россияне опубликовали видео якобы военного инцидента в Черном море (речь идет о заявленных РФ "обстрелах"), которые были сняты перед открытием огня.

В среду, 23 июня, российские СМИ со ссылкой на Минобороны написали о предупредительных обстрелах по британскому эсминцу HMS Defender, потому что тот якобы пересек "границу России", проплыв у берегов Крыма.

Также в Москве отметили о брошенных предупредительных бомбах. В ответ Британия опровергла заявления россиян. Лондон ответил, что никаких "обстрелов" со стороны россиян не было.

В Украине объяснили, что РФ выдала свои артиллерийские учения за обстрелы британского эсминца. По мнению советника по вопросам информационной политики украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, Москва таким образом хотела сорвать крупнейшие с 1997 года военные учения Украины и более 30 стран Sea Breeze в Черном море.

Накануне российское посольство призвало США отказаться от учений, потому что это якобы "поощряет милитаристские настроения в Киеве".

Британский HMS Defender участвовал в нескольких операциях на Ближнем Востоке, в частности в составе противовоздушной обороны Военно-воздушных сил США во время операции против ИГИЛ в 2014 году.

28 июня в Черном море должны начаться самые крупные совместные украинско-американские военные учения Sea Breeze с 1997 года.

Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году, проведя на полуострове фиктивный референдум о присоединении к РФ.

С тех пор россияне перебросили на оккупированную территорию военную технику и войска; постоянно блокируют судоходство в Черном море. Страны мира не признают Крым за Россией.

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Автор: Яна Ставская