Самолетам белорусских авиакомпаний будет запрещено летать над территорией стран ЕС, а европейским перевозчикам - над Беларусью.

Европейский союз запретит белорусским авиакомпаниям летать над территорией государств-членов и приземляться в их аэропортах.

Такой план действий сегодня, в пятницу, 4 июня, одобрили послы стран ЕС, передает Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

Кроме того, Евросоюз запретит своим авиакомпаниям летать над Беларусью.

Меры должны вступить в силу сегодня в полночь по центральноевропейскому времени (CET) - в 01:00 ночи 5 июня по Киеву, если до 14:00 (15:00 по Киеву) не поступит никаких возражений - а их, по словам дипломатов, не ожидается.

Посадка самолета Ryanair в Минске

На днях дипломатические источники сообщали, что Европейский союз готовит санкции в отношении государственной авиакомпании Беларуси "Белавиа" и около десятка высших должностных лиц белорусской авиации.

Читайте также"Признание" вины и "уважение" к Лукашенко: вышло "интервью" Протасевича белорусскому каналу (видео)В частности, ожидалось, что уже 4 июня в ЕС могут предварительно одобрить запрет на полеты и посадку на территории союза самолетов белорусских авиакомпаний.

Ограничительные меры связаны с недавним инцидентом в аэропорту Минска. 23 мая самолет Ryanair "Афины-Вильнюс" развернулся над территорией Беларуси и экстренно приземлился в столице после сообщения о минировании, которое якобы получила администрация минского аэропорта и передала экипажу.

Однако в результате власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивался в Беларуси.

Событие вызвало реакцию в мировом сообществе, появилась информацию о том, что рейс посадили под давлением властей. Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая. Позже Верховная Рада призвала белорусские власти немедленно освободить журналиста и активиста, а также всех политических заключенных.

В Европейском Союзе начали работу над новыми ограничительными мерами против властей Беларуси.

Сам же Лукашенко заявлял, что санкции против Беларуси вряд ли будут распространяться на транзит российского газа в страны Европейского союза, но Запад, по его словам, пытается ударить по бюджетообразующим предприятиям Беларуси.

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Перевод: Катерина Комолова