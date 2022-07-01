Россия является второй по величине золотодобывающей страной в мире.

Европейский союз начал работу над новыми санкциями против РФ. Они коснутся, в частности, российского золота.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Европейский союз работает над новыми санкциями против российского золота, которое отвечает шагу стран G7, направленному на дальнейшее удушение доходов Москвы", - пишет издание, ссылаясь на собственные источники.

Вместе с тем указано, что подготовка к новому пакету санкций продолжается, и некоторые страны будут настаивать на том, чтобы добавить больше ограничений к предложениям, прежде чем они будут поданы государствам-членам на утверждение.

Bloomberg обращает внимание, что Россия является второй по величине золотодобывающей страной в мире, и ее экспорт золота в прошлом году оценивался в 12,6 миллиарда фунтов стерлингов.

Кроме того издание выяснило, что новый пакет санкций также будет охватывать изменение ранее утвержденных мер, которые могут включать корректировку правил транзита подсанкционных товаров в Калининградскую область.

В ближайшем будущем внимание, скорее всего, будет сосредоточена на усилении и расширении существующих мер, таких как ограничения на экспорт технологий, а также санкции против российских магнатов и организаций, говорят источники.

Напомним, ранее в ЕС заявляли, что не исключают, что могут ввести санкции против золота из Российской Федерации.

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