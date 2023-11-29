Для Тегерана прибытие новых Су-35 развеет растущие подозрения в том, что Иран дает России больше, чем он получает взамен.

Иран в очередной раз заявил, что вскоре получит крупнейшую закупку военной техники из России за более чем 30 лет. Своевременное завершение продажи могло бы стать беспроигрышным вариантом как для Москвы, так и для Тегерана или, по крайней мере, сохранить некоторое лицо в двух проблемных столицах.

Завершены договоренности о приобретении Ираном многоцелевых истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-тренировочных самолетов Як-130 для его регулярных вооруженных сил, сообщил во вторник иранскому информационному агентству "Тасним" заместитель министра обороны Ирана бригадный генерал Махди Фарахи, пишет Forbes.

По крайней мере, с 2021 года в периодических сообщениях указывалось, что Иран приобретет около двух десятков Су-35, которые Россия ранее построила для выполнения заказа из Египта, который, как сообщается, был отменен Каиром под давлением США. С тех пор как Россия начала роковое вторжение в Украину в феврале 2022 года, Москва установила беспрецедентное оборонное партнерство с Тегераном.

Видео дня

Хотя Россия, как сообщается, передала Ирану миллионы долларов наличными и якобы захватила западное вооружение, которое Тегеран мог перепроектировать (например, противотанковую ракету Джавелин), истребителей не было видно.

В конце 2022 года Белый дом объявил, что Россия может начать поставки в течение года. Иранский чиновник даже сообщил Тасниму, что первый самолет может прибыть уже в марте 2023 года, к праздничному иранскому Новому году.

Были некоторые признаки того, что Россия предпринимает небольшие шаги для выполнения своей части сделки в начале сентября, когда она поставила два самолета. Это были не долгожданные Су-35, а первые Як-130, заказанные Тегераном. Эта поставка предполагала, что в конечном итоге за ней могут последовать Су-35.

Последнее заявление Фарахи интересно, поскольку оно уточняет, что в конечном итоге Иран выбрал вертолет Ми-28, как и прогнозировалось в этой области еще в январе. Ми-28, вероятно, предпочтительнее Ка-52, понесшего значительные потери на Украине.

В заявлении Фарахи не уточняется, получит ли Иран какие-либо новые средства ПВО. В периодических сообщениях также указывалось, что Тегеран получит С-400, более совершенную систему противовоздушной обороны большой дальности, чем С-300ПМУ-2, которые он получил из Москвы в 2016 году в рамках отложенного контракта, первоначально подписанного в 2007 году.

В 2015 году широко распространились слухи о том, что Иран воспользуется возможностью закупить у России 300 основных боевых танков Т-90 для своей регулярной армии.

Если заявление Фарахи вскоре подтвердится, эта поставка может принести пользу политическим элитам в Тегеране и Москве.

Для Тегерана прибытие новых Су-35 развеет растущие подозрения в том, что Иран дает России больше, чем он получает взамен. Оно также обеспечит свои регулярные вооруженные силы столь необходимой модернизацией техники. Для Москвы продажа этого высококачественного оружия докажет, что она все еще может обеспечить новые контракты на экспорт оружия, несмотря на многочисленные проблемы с цепочкой поставок, с которыми она столкнулась после вторжения в Украину.

С другой стороны, если контракт столкнется с еще одной длительной или неопределенной задержкой, это снова высветит недостатки беспрецедентного военно-технического альянса России и Ирана и приведет еще больше иранцев к выводу, что это невзаимные или даже эксплуататорские отношения.

Сотрудничество Ирана и РФ - детали

Москва "уговорила" Иран на покупку трех видов самолетов ударного типа - на истребитель Су-35, ударный вертолет Ми-28 и учебно-тренировочных самолетов Як-130. Факт сделки подтвердил заместитель военного министра Ирана генерал Махди Фарахи. Упомянутыми видами авиации ВВС Ирана собираются вооружить свой авиафлот.

Россия продолжает прилагать значительные усилия, чтобы договориться с Ираном о поставках баллистических ракет. Однако пока эти попытки не увенчались успехом.

Вас также могут заинтересовать новости: