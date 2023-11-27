Речь идет об иранских баллистических ракетах Fateh-110 и Zolfagar.

Россия продолжает прилагать значительные усилия, чтобы договориться с Ираном о поставках баллистических ракет. Однако пока эти попытки не увенчались успехом.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк, пишет РБК-Украина. По его словам, страна-агрессор пытается пытается заполучить ракетное вооружение из Ирана еще с прошлого года.

"Речь идет, в частности, о баллистических ракетах Fateh-110 и Zolfagar. Государство-агрессор действительно очень упорно работает в этом направлении, прилагает серьезные дипломатические усилия, которые, однако, пока не имеют успеха", - сказал Черняк.

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Он отметил, что украинская разведка на данный момент пока не зафиксировала ни одной поставки ракет из Ирана в Россию.

"Соответствующих решений или договоренностей между Москвой и Тегераном, по нашим данным, сейчас также нет", - добавил Черняк.

Передача Ираном вооружения России - что известно

Как сообщал УНИАН, представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Иран рассматривает возможность передачи России баллистических ракет для использования их в войне против Украины. Он напомнил, что ранее Тегеран поставлял России беспилотники, управляемые авиабомбы и артиллерийские боеприпасы, которые Москва использовала для атак по Украине.

В сентябре сообщалось, что Иран может договориться с Россией о передаче ей партии ракет. Речь идет о баллистических ракетах Fateh-110 и Zolfaghar с радиусом действия около 300 километров. Как отметил Институт изучения войны (ISW), это возможно после 18 октября, когда завершилось действие резолюции Совбеза ООН, запрещающей Ирану такие соглашения.

Ранее в мае Белый дом заявлял о нарастающем числе признаков того, что Россия и Иран расширяют оборонное партнерство, которое может помочь Москве в войну против Украины, а также создаст угрозу для соседей Ирана.

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