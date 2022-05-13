Петер Сийярто заявил, что цена на газ для жителей Венгрии увеличится на 55%.

Будапешт хотел бы получить за введение эмбарго на российскую нефть 700-750 миллионов евро. В Венгрии снова напомнили, что они зависят от энергоносителей из РФ.

Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью изданию El Pais.

По словам дипломата, у Венгрии нет выхода к морю и страна зависит от российской нефти и газа из-за исторически построенной инфраструктуры, поэтому эмбарго на российскую нефть создаст большую проблему для Будапешта.

"Наши нефтеперерабатывающие мощности рассчитаны на российскую нефть. Чтобы переработать другие виды нефти, нам пришлось бы инвестировать от 500 до 550 миллионов евро - это займет около четырех лет. Чтобы заменить нефтепровод из России, нам придется расширить мощность трубопровода Адриатического моря, что означало бы 200 миллионов евро, и мы не знаем, сколько это займет время", - объяснил Сийярто.

При этом он указал, что цена на газ для жителей Венгрии увеличится на 55%

"Мы сказали главе Еврокомиссии в понедельник, что ее предложение создает для нас проблему. Мы не можем голосовать за, если нам не предложат решение", - указал дипломат.

Нефтяное эмбарго: что известно

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

В то же время в венгерском правительстве заявили, что план Европейского Союза по полному запрету на импорт российской нефти является неудовлетворительным, поскольку угрожает энергетической безопасности Венгрии.

По информации источников агентства Bloomberg, ЕС предложил пересмотреть нефтяное эмбарго против РФ и разрешить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть до конца 2024 года, Чехии - до июня 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что несостоятельность всех стран-членов Европейского союза принять решение о введении шестого пакета санкций с нефтяным эмбарго против РФ станет слишком щедрым подарком для Владимира Путина.

11 мая Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского союза не смог согласовать решение относительно шестого пакета санкций против Российской Федерации.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна готова поддержать эмбарго на российскую нефть. По его словам, президент России Владимир Путин думал, что сможет захватить Украину и разделить демократические силы мира своей быстрой победой.

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