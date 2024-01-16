По мнению Дикого, Пекин будет поставлять Москве товары двойного назначения.

Китай будет помогать России обходить санкции, но не будет поставлять ей вооружение напрямую. Об этом заявил военный аналитик, ветеран АТО и бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"По моему мнению, еще не сейчас. Если мы именно говорим о поставке готового оружия и готовых боеприпасов. Дело в том, что Китай не случайно этого старательно избегает", – сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, судя по всему, в пакете договоренностей между США и Китаем говорится, в частности о том, что Пекин не будет оказывать России прямую военную помощь.

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"То есть, мир вынужден терпеть, что Китай предоставляет товары двойного назначения, которые далее россияне используют в военных целях. Но все же есть огромная разница в поставках деталей и комплектующих, например для дронов, которые официально все считаются гражданскими. Это они могут позволить себе сделать. Но все же принципиальная разница – детали для дронов, а другая история – настоящие артиллерийские боеприпасы, настоящая бронетехника", – сказал аналитик.

Такое оружие, как подчеркнул ветеран АТО, Китай категорически не поставлял. Ни одного такого случая не было зарегистрировано.

"Даже те случаи, когда находили с иероглифами, потом оказывалось, что это на самом деле из старых запасов третьих стран, то есть это не поставки собственно из Китая. И я думаю, что пока оба президента на своих местах и пока не началась война за Тайвань, до этого будет придерживаться все же эта "красная линия". То есть Китай будет помогать России обходить санкции, но не будет поставлять напрямую оружие. Если бы было не так, то россияне не стали бы пользоваться (северо)корейской продукцией", – пояснил Дикий.

Он подчеркнул, что по крайней мере в этом году ситуация принципиально не изменится.

"(Северная) Корея будет давать все что сможет, но там не то качество, мягко говоря. Иран уже дал, что мог, больше не может. А Китай дальше будет поставлять именно товары двойного назначения", – добавил эксперт.

Сотрудничество Китая и РФ

Китайские поставки в Россию важного класса современных станков выросли в десять раз с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину, а производители этой страны теперь доминируют в торговле высокоточными устройствами с числовым программным управлением, жизненно важными для российской военной промышленности.

Примечательно, что в 2023 году торговля между Китаем и Россией достигла рекордной отметки. Она увеличилась на 26% – со 190 миллиардов долларов до 240 миллиардов долларов.

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