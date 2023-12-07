В Евросоюзе определили список компаний, которые могут помогать России обходить санкции.

В четверг, 7 декабря, председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал лидера Китая Си Цзиньпина немедленно разобраться со "списком компаний", привлеченных к поставкам России товаров двойного назначения. Он указал, что страны ЕС вскоре обсудят, вводить ли санкции против этих субъектов хозяйствования, пишет Politico.

В издании отметили, что около 13 компаний, расположенных в Китае, находятся в поле зрения ЕС, поскольку блок стремится усилить борьбу с утечкой товаров двойного назначения, экспортируемых в Россию. При отсутствии адекватных гарантий со стороны Пекина лидеры ЕС, которые собираются на следующей неделе в Брюсселе, могут назвать эти компании.

"Мы определили список компаний, которые, вероятно, играют роль в обходе наших санкций, и, учитывая возможность ... во время саммита, мы соглашаемся, что важно углубиться в детали. Мы искренне надеемся, что сегодня нас услышат, и тогда Китай примет соответствующие меры", – заявил Мишель журналистам после переговоров в Пекине.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая отвечает за разработку будущего пакета санкций, призвала президента Китая "предотвратить любые попытки России подорвать влияние санкций".

По словам журналистов, китайское государственное агентство "Синьхуа" не сообщило, как Си отреагировал на указанные предупреждения. В то же время он сказал, что обе стороны должны "усилить взаимопонимание и должным образом урегулировать разногласия с помощью конструктивного диалога".

Саммит ЕС-Китай – первый личный саммит за последние четыре года. Пекин, по словам Си, "готов рассматривать ЕС как ключевого партнера в экономическом и торговом сотрудничестве, приоритетного партнера в технологическом сотрудничестве и надежного партнера в промышленных и производственно-сбытовых цепочках".

Поставки товаров двойного назначения в РФ

Ранее УНИАН писал, что руководство ЕС сообщило государствам-членам, что Объединенные Арабские Эмираты согласились ограничить реэкспорт в Россию товаров двойного назначения, используемых в военных целях в Украине.

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