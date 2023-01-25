Отмечается, что ограничения будут действовать минимум еще шесть месяцев.

Послы Европейского союза одобрили продление всех экономических санкций в отношении Российской Федерации из-за войны в Украине. Ограничения будут действовать еще минимум полгода.

"Послы ЕС официально дали "зеленый свет" на продление всех экономических санкций Европейского союза против России еще на шесть месяцев", - сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

Отмечается, что решение касается в том числе санкций, которые ввели еще в 2014 году.

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Санкции против России - что известно

Страны Европейского союза уже ввели девять пакетов санкций против Российской Федерации и не планируют останавливаться, пока Москва пытается захватить Украину.

В начале декабря 2022 года Совет ЕС решил установить предельную цену на нефть из России на уровне 60 долларов США за баррель. Решение было необходимо, чтобы ограничить доходы Москвы и усложнить финансирование войны против Украины.

По данны издания Reuters, Польша и Литва пытаются добиться санкций против ядерного сектора РФ. Дипломатам сановится все труднее добиваться необходимого единодушия для введения дополнительных ограничений.

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