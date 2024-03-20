Общая стоимость экспорта российской нефти снизилась до 1,48 млрд долл за неделю до 17 марта.

Рост поставок российской нефти морем, наблюдавшийся на позапрошлой неделе, не стал долгосрочной тенденцией: минувшее воскресенье оказалось для морского экспорта российской нефти провальным. Об этом сообщает Bloomberg.

Объемы экспорта российской нефти морем за неделю, которая предшествовала 17 марта, уменьшились на 730 тыс баррелей в день – до 2,97 млн баррелей в день. Общая стоимость экспорта российской нефти упала с 1,86 млрд долл за неделю до 10 марта до 1,48 млрд долл за неделю до 17 марта.

Одной из причин такой динамики стал трехдневный ремонт в Приморске – крупнейшем российском нефтеналивном порту на Балтийском море, который выступает конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы.

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Вторая причина – мощный ветер возле Козьмино на Тихоокеанском побережье, который помешал загрузке.

Экспорт российской нефти – что надо знать

Ранее стало известно, что Китай намерен в этом месяце импортировать рекордное количество российской нефти. Это может произойти, главным образом, из-за резкого увеличения импорта нефти сорта "Сокол".

Кроме того, Пекин в марте активно закупает ESPO – сибирскую нефть, поставляемую по трубопроводу "Восточная Сибирь – Тихий океан".

Напомним, в конце прошлого года Россия начала испытывать серьезные трудности с поставками "Сокола", ведь Индия прекратила принимать нефть этого сорта после санкций США, направленных против "теневого флота Путина". В феврале Нью-Дели возобновил импорт "Сокола".

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