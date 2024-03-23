Два танкера провели у берега несколько недель в ожидании указаний о разгрузке.

В Индии танкеры "Совкомфлота" с российской нефтью отказываются принимать как частные, так и государственные нефтепереработчики, включая крупнейшую Индийскую нефтяную корпорацию, пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, по информации собеседников издания, НПЗ "тщательно проверяют" право собственности на каждое судно, чтобы убедиться, что оно не связано с компанией, попавшей под санкции. Два танкера, как пишет издание, провели у берега несколько недель в ожидании указаний о разгрузке.

Проблемы "Совкомфлота" означают, что у России стало меньше танкеров для доставки нефти, а это, в свою очередь, привело к сокращению скидок для покупателей, чтобы компенсировать более высокие затраты на фрахт.

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Bloomberg отмечает, что после начала полномасштабной войны Индия была крупным покупателем российской нефти, но ужесточение санкций США привело к тому, что переработчики стали искать более дорогую нефть из других регионов.

Российская нефть - детали

Рост поставок российской нефти морем, наблюдавшийся на позапрошлой неделе, не стал долгосрочной тенденцией: минувшее воскресенье оказалось для морского экспорта российской нефти провальным. Об этом сообщает Bloomberg.

Объемы экспорта российской нефти морем за неделю, которая предшествовала 17 марта, уменьшились на 730 тыс баррелей в день – до 2,97 млн баррелей в день. Общая стоимость экспорта российской нефти упала с 1,86 млрд долл за неделю до 10 марта до 1,48 млрд долл за неделю до 17 марта.

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