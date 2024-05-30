Утверждается, что французский президент пошел на такой шаг для того, чтобы помочь Airbus и другим аэрокосмическим компаниям.

Президент Франции Эммануэль Макрон лично вмешался, чтобы убедить премьер-министра Канады Джастина Трюдо освободить Airbus и другие аэрокосмические компании от санкций в отношении российского титана. Об этом со ссылкой на трех людей, знакомых с ситуацией, сообщает Reuters.

"Много сообщений было передано на всех уровнях", - сказал один из источников.

Агентство пишет, что запрос сделали во время телефонного разговора между лидерами стран в марте, через несколько недель после введения новых ограничений, которые вызвали тревогу у компании Airbus.

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По крайней мере, еще одно европейское правительство также высказалось в поддержку усилий по лоббированию. Сначала Оттава демонстрировала твердость, но впоследствии изменила свою позицию и пошла на встречу Airbus и другим компаниям.

Поставки российского титана

Ранее сообщалось, что Канада ввела санкции против российской компании "ВСМПО-Ависма" - крупнейшего производителя титана в мире. По состоянию на 2014 год компания производила более 90% российского титана и экспортировала свою продукцию в полсотни стран.

Также в марте УНИАН писал, что западные страны зависят от российского титана, без которого их оборонно-промышленный комплекс и авиация столкнутся с трудностями.

Всего по подсчетам специалистов, после начала полномасштабной войны западные компании купили в РФ титана на сотни миллионов долларов.

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