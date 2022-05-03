Сулейман Керимов попал под санкции США из-за войны в Украине.

Суд Фиджи разрешил США арестовать суперяхту российского олигарха Сулеймана Керимова. Роскошное судно арестовала полиция.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что судно Amadea прибыло на Фиджи в прошлом месяце из Мексики. Переход через Тихий океан занял 18 дней.

Яхту задержала полиция тихоокеанского островного государства. При этом капитана судна допросили, почему он прибыл на Фиджи без таможенного оформления.

Стоит отметить, что Керимов попал под санкции США в 2018 и 2014 годах в ответ на российскую агрессию в Украине.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия напала на независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

В связи с этим ЕС ввел санкции против близкого окружения президента Российской Федерации Владимира Путина и пропагандистов.

В связи с этим в странах Европы начали арестовывать имущество российских олигархов, в том числе и яхты.

Вас также могут заинтересовать новости: