В новом пакете санкций предполагается ввести ограничения на российский теневой флот и другие "различные элементы".

В Европейском Союзе планируют в мае рассмотреть предложения по 17-му пакету ограничительных мер против РФ. Как передает корреспондент УНИАН, об этом высокий представитель ЕС Кая Каллас сказала на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза в Люксембурге.

"Мы работаем над 17-м пакетом (санкций - УНИАН), в котором также будет теневой флот и различные элементы, чтобы это все объединить вместе для (рассмотрения - УНИАН) Советом ЕС по иностранным делам в мае", - отметила Каллас в контексте применения давления в отношении России.

При этом, она выразила собственное мнение, что расширение санкций на российскую нефть и газ, усиление этих ограничительных мер, имело бы большее влияние на Россию, потому что благодаря этому она финансирует войну.

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В то же время, обсуждение нового пакета санкций продолжаются, и надо иметь согласие всех 27 стран-членов на принятие соответствующих решений, сообщила высокая представительница ЕС.

"Но, моя точка зрения заключается в том, что мы должны ввести как можно более сильный пакет, и также, надеюсь, с нашими международными партнерами", - сказала Каллас.

16-й пакет санкций ЕС против России - что известно

Как сообщал УНИАН, 24 февраля 2025 года по случаю третьей годовщины с начала российского полномасштабного вторжения в ЕС одобрили 16-й пакет санкций с целью дальнейшего ослабления режима российского диктатора Владимира Путина осуществлять неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины. В санкционный список попали дополнительные суда теневого флота Путина.

Тогда санкции были введены против 74 судов из третьих стран. Всего под санкции уже попали 153 судна.

Также Совет ЕС решил расширить запрет на предоставление специализированных финансовых услуг обмена данными (SWIFT) для 13 региональных банков, которые считаются важными для российской финансовой и банковской систем.

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