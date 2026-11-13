В Финляндии отреагировали на требование России о выходе страны из НАТО

Министр обороны Финляндии заявил, что в последние дни Россия "явно осмелилась проверить США и Европу на предмет их гибкости".

Требования России о том, чтобы НАТО сократило своё присутствие в странах, граничащих с ней на востоке, являются проверкой на решимость США и Европы вести переговоры. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, пишет Bloomberg.

"Россия хочет, чтобы европейские страны-члены НАТО ограничили свои собственные операции в интересах России, а такие вещи не подлежат обсуждению", - сказал он журналистам.

Хяккянен подчеркнул, что "абсолютно возмутительно" выдвигать подобные предложения. Он добавил, что Россия об этом знает.

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"В последние дни Россия явно осмелилась проверить США и Европу на предмет их гибкости. Мы ясно видим, что Россия не настроена серьезно на мирные переговоры, а, скорее, расширяет свои требования, выдвинутые в ходе войны в Украине, с целью изменить архитектуру европейской безопасности в пользу России", - заявил министр обороны Финляндии.

По словам Хяккянена, все западные политики должны осознать, что последние действия и заявления России являются психологической стратегией, которая реализуется на протяжении десятилетий. Он считает, что Москва хочет поставить союзников Украины в невыгодное положение.

В агентстве добавили, что ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отрицал то, что Россия предложила Финляндии выйти из НАТО. Он заявил, что ему об этом якобы ничего не известно.

Журналисты напомнили, что Финляндия вступила в НАТО в 2023 году. Этот шаг был сделан чуть более года спустя после полномасштабного вторжения РФ в Украину и означает, что теперь Финляндия охраняет более половины границы с главным противником альянса.

Требования России на переговорах по Украине

Ранее Bild писало, что одно из предложений России на переговорах по прекращению войны в Украине включает жесткое требование отдать весь Донбасс и оккупированные территории, а также выход Финляндии из НАТО

Российский план предусматривает, что Москва сохранит за собой оккупированные территории Украины и получит весь Донбасс, включая подконтрольные Киеву части Донецкой и Луганской областей. Кроме того, согласно плану, Украина должна получить внеблоковый статус и отказаться от вступления в НАТО, хотя ее членство в Евросоюзе не исключается.

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