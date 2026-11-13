Россия вынуждена продавать нефть с рекордными за три года скидками: в чём причина, – СМИ

Такая динамика объясняется ограниченным спросом и высокой стоимостью доставки.

Россия продает свою нефть с рекордными за три года скидками. Это происходит на фоне сокращения закупок российского сырья со стороны Индии и возобновления поставок с Ближнего Востока, пишет The Moscow Times.

С 1 по 6 ноября нефть марки Urals в портах Балтики и Новороссийска предлагалась с дисконтом до 33 долл. за баррель соответственно. Это максимальный уровень с апреля 2023 года. Такая динамика объясняется ограниченным спросом и высокой стоимостью доставки.

Несмотря на значительные скидки, объемы экспорта нефти существенно не изменились. Из портов Балтики экспортировалось около 1,5 млн баррелей в сутки, или 1,3 млн тонн. Это столько же, сколько в начале октября. Экспорт из Новороссийска также почти не изменился в месячном исчислении: 762 тыс. баррелей в сутки, или 636 тыс. тонн.

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"Наблюдаем рост конкуренции на мировом рынке нефти. Конкурентом для Urals выступают растущие поставки из стран Персидского залива", - отметил руководитель центра аналитики российских акций "БКС Мир инвестиций" Кирилл Бахтин.

По данным компании Kpler, поставки "черного золота" в Индию через Ормузский пролив в ноябре выросли до 2,1 млн баррелей в сутки и превысили импорт из России, который составил 1,8 млн баррелей в сутки.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов отметил, что российское сырье остается менее конкурентоспособным прежде всего из-за высокой стоимости перевозки. В частности, аренда танкера для перевозки 80 тыс. тонн нефти из Новороссийска обходилась в 39,9–46,9 долл. за баррель, а для партий по 140 тыс. тонн - в 26,8–29,8 долл.

Таким образом, стоимость российской нефти с поставкой на западное побережье Индии в декабре снизилась на 2,3 долл. и составляет 94,38 долл. за баррель. Премия к Brent впервые с августа сменилась дисконтом в размере 2,25 долл. за баррель.

По словам генерального директора Open Oil Market Сергея Терешкина, нынешний рост транзита сырья через Ормузский пролив является предвестником полноценного возобновления судоходства в регионе. В таком случае подешевеет не только Urals, но и основные марки нефти, а конкуренция за покупателей усилится на всех рынках сбыта. Аналитики инвестиционной компании "Вектор Капитал" отметили:

"Судя по всему, доходы российских нефтяников достигли своего максимума. Поставки сырой нефти из стран Ближнего Востока близки к довоенным уровням".

По их словам, текущая ситуация приводит к снижению мировых цен и дальнейшему увеличению скидок на российскую нефть, из-за чего экспортные доходы нефтяных компаний России будут падать.

Российская нефть - последние новости

12 ноября стало известно, что Великобритания стала первой страной, введшей санкции против всех десяти основных российских производителей нефти.

10 ноября сообщалось, что возобновление украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы с конца октября сократило мощности РФ по переработке нефти примерно на 30%.

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