'Новая почта' покупает банк: НБУ дал разрешение

Национальный банк Украины официально разрешил владельцам "Новой почты" (группа Nova) Вячеславу Климову и Владимиру Поперешнюку стать владельцами 100% акций АО "БТА Банк". Об этом сообщает НБУ.
"Прямое приобретение существенного участия в размере 100% в уставном капитале АО "БТА БАНК" согласовано ООО "НоваПей Инвест", - отметили там.
Соответствующее решение правление Нацбанка приняло 12 ноября после комплексного рассмотрения документов, поданных заявителями. Приобретение АО "БТА БАНК" станет первым шагом в реализации планов владельцев группы Nova по созданию банка финансовой инклюзии.
Как пишет глава НБУ Андрей Пишный, в 2021 году финансовыми услугами пользовались 84% украинцев. Цель Национального банка заключается в том, чтобы увеличить этот показатель до 95%. Полномасштабная война затруднила ее реализацию: часть банковских отделений и банкоматов была разрушена, а перебои со связью ограничили доступ населения к финансовым услугам. Он отметил:
"Поэтому мы заинтересованы в приходе на этот рынок компаний, которые уже имеют разветвленную сеть, опыт работы в регионах и способны обеспечить ту самую "последнюю милю" - добраться до клиента там, где традиционная банковская инфраструктура ограничена. Группа Nova обладает таким опытом".
В то же время покупка банка сама по себе не придает ему статуса банка финансовой инклюзии. Это лишь начальный этап, после которого необходимо разработать соответствующую стратегию и бизнес-план, выполнить регуляторные требования и получить ограниченную банковскую лицензию.
Что говорят в "Новой почте"
В компании "Новая почта" отметили, что банковская лицензия позволит компании предоставлять финансовые услуги клиентам непосредственно в приложении и через сеть отделений.
В частности, украинцам станут доступны депозиты, валютные счета, расчеты за границей.
"Особое внимание будут уделять жителям небольших городов и прифронтовых территорий, где нет банковских отделений, а также клиентам, нуждающимся в дополнительной поддержке: пенсионерам, получателям социальных выплат, людям с инвалидностью, ВПЛ, военным и ветеранам", - пояснили там.
"БТА БАНК" - справка
"БТА БАНК" - один из самых маленьких банков Украины. На сегодняшний день 100 % уставного капитала финучреждения опосредованно принадлежит гражданину Казахстана Кенесу Ракишеву, который является контролером.
Ранее на банк претендовали другие покупатели. Так, в январе 2025 года Антимонопольный комитет Украины выдал разрешение на приобретение банка совладельцам финансовой компании "Есть деньги" Вячеславу Мишалову и Дмитрию Шевчуку. Они намеревались интегрировать финучреждение в свой микрофинансовый бизнес.
2 ноября 2026 года Мишалов и Шевчук отказались от намерения приобрести "БТА БАНК" и прекратили процедуру согласования сделки в Национальном банке. После этого группа Nova осталась единственным известным претендентом на приобретение финучреждения.
"Почтовые банки" - что нужно знать
В июне 2025 года Верховная Рада приняла закон о развитии финансовой инклюзии, который предусматривает возможность создания банков на базе почтовых операторов.
Такие учреждения будут работать по ограниченной банковской лицензии. Их основной целью станет предоставление финансовых услуг гражданам и микропредприятиям, имеющим ограниченный доступ к ним.
В частности, речь идет о жителях территорий вблизи зоны боевых действий, освобожденных населенных пунктов, а также представителях социально уязвимых слоев населения.
Еще в 2023 году "Укрпочта" заявляла о намерении получить банковскую лицензию, чтобы расширить спектр финансовых услуг для населения. Генеральный директор компании Игорь Смилянский также сообщал, что после запуска собственного банка пенсионеры смогут воспользоваться услугой краткосрочного кредитования.