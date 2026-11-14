Встреча Трампа, Си и Путина в Китае: в NYP рассказали, какие темы будут обсуждаться

Трамп уже практически подтвердил планы по проведению саммита с участием трёх стран, владеющих большей частью мирового ядерного арсенала.

В следующий четверг, 19 ноября, президент США Дональд Трамп проведет трехсторонний саммит с президентом Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным в рамках ежегодной конференции АТЭС в Шэньчжэне, сообщает New York Post.

Издание сообщило, что обсуждение будет в значительной степени сосредоточено на разработке амбициозного соглашения о контроле над ядерным оружием.

Представитель Белого дома сообщил изданию, что в ходе обсуждений также могут быть затронуты вопросы войны в Иране и Северной Корее.

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В статье напоминается, что глава Белого дома не встречался с Путиным лично со времени саммита, состоявшегося в августе прошлого года на Аляске и посвященного его усилиям по посредничеству в прекращении войны в Украине. Предполагается, что это может стать еще одной потенциальной темой для обсуждения. При этом в сентябре Трамп принимал Си в Белом доме.

Указывается, что специальные посланники США Стив Виткофф и Джаред Кушнер в этом году неоднократно встречались с Путиным, пытаясь добиться прогресса в прекращении конфликта между Москвой и Киевом, который длится уже почти пять лет. Их последняя встреча в Кремле состоялась в четверг.

Издание отметило, что Трамп уже практически подтвердил планы по проведению саммита с участием трех стран, владеющих большей частью мирового ядерного арсенала.

"Одна из встреч, как я полагаю, состоится между президентом Путиным и президентом Си, и это будет интересно. Мы обсудим много вопросов, в частности денуклеаризацию, но и многие другие темы. Мы пытаемся положить конец войне в Иране, и у нас это хорошо получается", – рассказал Трамп журналистам в воскресенье.

Трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Си: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа не устраивать никаких сюрпризов во время ожидаемых переговоров по Украине с российским диктатором Владимиром Путиным в Китае. Мерц отметил, что некоторые опасаются, что это может превратиться во "второй момент Анкориджа". Этот саммит европейцы рассматривали как потенциально переломный момент в усилиях по прекращению войны в Украине.

Также мы писали, что вопрос войны в Украине не будет рассматриваться в ходе возможных переговоров президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина в Шэньчжэне. По словам источников, Китай предпочел бы, чтобы любые переговоры по Украине проходили непосредственно между США и Россией. Кроме того, из перечня возможных тем обсуждения исчезла и денуклеаризация Корейского полуострова, которую, по мнению Пекина, должны решать США и Северная Корея. Источники сообщили, что рабочие группы обсуждали возможность совместного заявления о недопустимости любой будущей ядерной войны.

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