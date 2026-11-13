Графики отключений света: когда не будет электроэнергии 14 ноября

Ограничения связаны с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.

В субботу, 14 ноября, в отдельных регионах Украины будут вынуждены вводить ограничения на потребление электроэнергии. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Ограничения связаны с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Как будут применяться ограничения:

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Для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений продолжительностью от 1,5 до 3 очередей (от 6 до 12 часов без света);

Для промышленности – графики ограничения мощности.

"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", – добавили в "Укрэнерго".

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Ситуация в энергетике – последние новости

Недавно Россия вновь нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Утром 13 ноября из-за обстрелов осталась без электроснабжения часть потребителей в 12 областях. В ДТЭК сообщили о введении экстренных отключений в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском и Обуховском районах Киевской области.

Как отметил глава Гатненской общины Александр Паламарчук, в части Фастовского, Бучанского и Обуховского районов Киевской области из-за аварии на линии электропередач света может не быть до 20 часов в сутки.

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