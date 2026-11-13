ВСУ провели успешную операцию по эвакуации раненых с помощью дрона, – Reuters

В прошлом месяце 475-й отдельный штурмовой полк вошел в военную историю, применив новый гексакоптер для проведения смелых операций по спасению раненых бойцов.

Украинские военные впервые спасли с поля боя раненого товарища с помощью беспилотника, сообщило агентство Reuters.

Издание сообщило, что уже через две недели подобную миссию удалось организовать всего за 12 часов, что подчеркивает, как быстро новая тактика, способная коренным образом изменить ситуацию, закрепляется на стремительно эволюционирующем поле боя.

В статье отмечается, что в прошлом месяце 475-й отдельный штурмовой полк вошел в военную историю, использовав новый гексакоптер для проведения смелых операций по спасению раненых бойцов, оказавшихся в "зоне смерти" – участке, простирающемся на милю в обе стороны от линии фронта, где беспилотники выслеживают всё, что движется.

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Теперь полк стремится интегрировать эти новые возможности в свою повседневную деятельность на пятом году российской войны против Украины, что является одним из элементов более широких усилий Украины по использованию технологий для лучшей защиты жизни солдат.

"Будущее таких эвакуаций выглядит очень перспективным", – рассказал руководитель одного из крупнейших военных госпиталей в северо-восточном регионе Харькова Эдуард Хорошун в своем заявлении после первых эвакуаций.

По его словам, более оперативная эвакуация раненых солдат может способствовать снижению количества осложнений и инвалидности.

Издание сообщило, что, поскольку любое движение в зоне поражения может стать фатальным из-за кружащих над головой беспилотников, раненые солдаты часто остаются без помощи в течение дней, недель или даже месяцев.

Отмечается, что украинские военные активно используют беспилотные наземные аппараты (UGV) для эвакуации, чтобы снизить риск для спасателей, но они часто движутся медленно и могут стать легкой мишенью.

Издание добавило, что первую известную операцию по эвакуации с помощью дронов провела 92-я бригада Украины в конце прошлого месяца, а вскоре после этого 475-й полк осуществил ещё две спасательные операции.

Однако один из анонимных источников сообщил изданию, что эвакуация с помощью дронов не является "панацеей" и что каждая такая операция сопряжена с определенным риском.

В частности, она требует тщательной координации действий сопровождающих беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и других ресурсов.

Дронные атаки РФ на Украину: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что российские оккупанты запускают беспилотники на высоте 50–70 метров, что позволяет им летать в зоне так называемой радиотишины. Бойцы 71-й отдельной аэромобильной бригады Сумской области рассказали, что на уничтожение вражеской цели с помощью дрона-перехватчика у них есть буквально несколько минут. Чтобы оператор дрона не летел вслепую, штурман-наводчик следит за обстановкой в небе с помощью специальных карт и сигналов с радаров.

Также мы писали, что военный эксперт Павел Нарожный пояснил, что Украине пока сложно достичь показателя в 90% сбитых российских реактивных беспилотников, поскольку враг постоянно увеличивает их скорость и высоту. По словам эксперта, чем выше поднимается реактивный дрон, тем легче ему лететь, тогда как дрону-перехватчику с электрическими двигателями, наоборот, сложнее лететь. Для решения этой проблемы Минцифры заявило о планах работать в трёх направлениях.

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