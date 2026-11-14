На военной базе США в Великобритании объявили тревогу из-за подозрительных дронов, – Sky News

Персоналу отправляли сообщения с призывом укрыться.

Американскому персоналу было приказано укрыться на базе RAF Лейкенхит, одной из главных баз, где дислоцируются американские войска в Великобритании, в связи с "подозрением в несанкционированной деятельности беспилотников", сообщает Sky News.

Издание сообщило, что никто не пострадал, а также не было повреждено ни одного самолета.

"Сегодня вечером сотрудники сил безопасности ВВС США отреагировали на подозрение о несанкционированной деятельности беспилотника над авиабазой RAF Лейкенхит. Никто из персонала, ни самолеты, ни инфраструктура не пострадали", – заявил представитель ВВС США.

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Он добавил, что продолжается работа с британцами по обеспечению безопасности американских военнослужащих:

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с коллегами из страны пребывания, чтобы обеспечить безопасность и защиту наших военнослужащих, гражданских лиц из США и страны пребывания, подрядчиков и всех наших семей. Защита нашего совместного сообщества является общей ответственностью, и мы призываем всех поддержать эти усилия, сообщая местным властям о любой необычной или подозрительной деятельности".

Сообщение, отправленное персоналу, имело заголовок, написанный крупными красными буквами: "REAL WORLD" ("РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА"). В нем говорилось:

"Найдите ближайшее помещение, предназначенное для укрытия".

Местный депутат Ник Тимоти написал в соцсетях, что связался с властями и что "угрозы для населения нет, а инцидент на данный момент урегулирован".

"Мы координируем действия со всеми соответствующими сторонами в связи с сообщениями о несанкционированной деятельности дронов на базе ВВС Лейкенхит сегодня вечером. Сотрудники сил безопасности ВВС США отреагировали на эти сообщения, и ситуация в настоящее время урегулирована. Мы тесно сотрудничаем с ними для выяснения обстоятельств. Мы предоставим обновленную информацию в надлежащее время", – заявил представитель Министерства обороны.

Атаки на авиабазы США: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что бывший министр иностранных дел Манучехр Моттаки не исключил, что Иран может расширить географию потенциальных ударов и атаковать американские военные объекты в Европе. Это может произойти, если США возобновят военную операцию против страны. Политик также предупредил, что европейские страны могут стать целями Тегерана, если будут позволять американским военным использовать свою территорию для операций против Ирана. Среди государств, чьи военные объекты могут рассматриваться как инфраструктура поддержки США, иранские представители называли Великобританию, Италию, Португалию и Германию.

Также мы писали, что Пентагон опубликовал первый официальный отчет Минобороны США о потерях американской инфраструктуры и техники в результате войны с Ираном. В документе говорится, что в течение первых месяцев войны иранские удары повредили или уничтожили сотни зданий и сооружений на военных базах США в Кувейте, Бахрейне, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Ираке, Омане и Иордании. В отчете, охватывающем период с начала войны 28 февраля по 30 июня, подтвержден дефицит ключевых запасов боеприпасов США. Согласно отчету, ущерб, нанесенный Ираном дипломатическим объектам США на Ближнем Востоке, составляет около 184 млн долларов.

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