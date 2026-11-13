Зеленский объяснил, какой опасный сигнал дает России отключение StarShield

Украина рассчитывает, что США возобновят предоставление доступа к терминалам спутникового сигнала военной версии Starlink.

Президент Украины Владимир Зеленский считает плохим сигналом очередное ограничение скорости терминалов спутниковой связи Starshield - военной версии спутниковой сети Starlink, созданной компанией SpaceX Илона Маска.

В частности, это ограничение может свидетельствовать об ином отношении администрации президента США Дональда Трампа к временно оккупированным Россией украинским территориям. Об этом глава государства сказал во время вечернего обращения к украинцам.

"Ограничения скорости, к сожалению, эти ограничения сохраняются вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории Украины", - подчеркнул Зеленский.

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Как отметил глава государства, он ожидает, что министерство обороны и министерство иностранных дел Украины обсудят этот вопрос со всеми соответствующими структурами в Америке.

"Временно оккупированная территория Украины является нашей суверенной территорией, и ограничение скорости там - это очень плохой сигнал", - отметил Зеленский.

По словам президента, это ограничивает способность Сил обороны Украины перехватывать реактивные "Шахеды" и противодействовать другим дронам. Он подчеркнул:

"Кроме того, это посылает сигнал России о том, что Америка якобы может по-другому относиться к нашей временно оккупированной территории. Рассчитываем на восстановление скорости".

Ограничение StarShield

Как сообщал УНИАН, 12 ноября стало известно, что уже несколько дней скорость спутникового сигнала StarShield снижена. При этом Украина не знает, почему скорость StarShield была ограничена уже во второй раз. В первый раз это произошло в октябре.

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