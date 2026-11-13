Украинка рассказала, какую помощь оказывает страна, считающаяся одной из самых богатых в ЕС

Украинка вместе с сыном в настоящее время проживает в лагере для беженцев.

Украинка рассказала, как одна из самых богатых стран Европы – Швейцария – принимает беженцев. Видео она опубликовала в TikTok.

По словам Янины, в лагере есть все необходимое для жизни, хотя условия довольно аскетичные.

В частности, беженцы спят на двухъярусных кроватях в помещении, которое раньше было спортивным залом.

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"Есть все, что нужно… Это такой большой спортивный зал, которым уже не пользуются", – рассказала женщина.

Также она добавила, что для каждого предусмотрены полочки для одежды и личных вещей. Для детей отведено отдельное пространство, есть душевые кабины и туалеты.

Беженцев обеспечивают трехразовым питанием, а также предоставляют чай, кофе и другие напитки.

"В таких условиях мы будем жить, пока не определится место нашего постоянного проживания. Когда мы приехали, то были в одном лагере, а теперь – в этом", – поделилась украинка.

По словам Янины, к ним в лагере относятся очень заботливо. Поскольку сейчас там находится много людей, украинка с сыном старались днём больше гулять на природе, наслаждаясь местными пейзажами.

Им понравился вид домиков в этой стране, парки, живописные улочки и тропинки, где можно увидеть даже водопады.

Украинские беженцы в Германии

Ранее УНИАН сообщал, что украинка Дарья Тетервак, переехавшая в Германию, рассказала, какую помощь ей оказали на первых порах. Ей выделили социальное жилье, которое она делит с подругой. Помимо крыши над головой, украинка получила набор самых необходимых вещей, чтобы обустроиться на новом месте. В него вошли продукты и посуда – чашки, тарелки и столовые приборы. Еще им выдали матрас и постельное белье. В комнате уже есть большой шкаф, зеркала, стол и два стула. Комната расположена в кампусе, состоящем из пяти отдельных блоков для беженцев.

Также мы писали, что украинка пожаловалась на трудности с покупкой продуктов в Германии после рабочего дня. По её словам, даже несмотря на то, что супермаркет работает до 22:00, уже в 16:00 на полках не хватает продуктов. Она иронично назвала Германию "страной для тех, кто не работает", объяснив, что из-за графика работы ей сложно вовремя приобрести необходимые продукты. В частности, вечером ей не удалось купить ни свежего хлеба, ни овощей. По её словам, такая ситуация наблюдается не только в субботу, поскольку в воскресенье все магазины закрыты, но и в будние дни.

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