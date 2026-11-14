Ле Пен готова встретиться с Зеленским не в Киеве: Politico рассказало подробности

Она отметила, что вопрос о финансировании Украины вызывает беспокойство в Европе.

Лидер ультраправых Марин Ле Пен заявила, что готова провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе после того, как пообещала прекратить финансовую помощь Франции Украине, сообщает Politico.

Издание сообщило, что, выступая в кулуарах торговой выставки в Париже, Ле Пен отметила, что встреча в Брюсселе будет "оправданной", поскольку "тема финансирования Украины вызывает беспокойство в Европе".

"Канцлер Германии начинает угрожать людям, это становится проблемой в Европе, и было бы интересно обсудить это", – сказала она.

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Издание уточнило, что Ле Пен, вероятно, имела в виду угрозы Фридриха Мерца сократить финансирование со стороны ЕС для стран, которые отказываются оказывать Украине финансовую поддержку.

В статье указывается, что Ле Пен заявила, что предложит провести переговоры с Зеленским во время встречи с послом Украины во Франции в понедельник, 16 ноября.

Издание отметило, что лидер ультраправых является фавориткой в преддверии президентских выборов во Франции, которые пройдут в 2027 году.

Она неоднократно заявляла, что Франция больше не может себе позволить финансировать военные действия Украины. По ее оценкам, французская помощь составляет 6 млрд евро в год, хотя Зеленский оспаривает эту цифру. Президент Украины заявил, что военное партнерство с Парижем является взаимовыгодным.

Напомним, что Зеленский также пригласил Ле Пен в Киев, заявив французскому еженедельнику L’Express, что Ле Пен "изменит своё мнение", если встретится с украинцами.

Издание отметило, что финансовая помощь Украине стала одним из вопросов президентских выборов следующего года на фоне сложных переговоров по бюджету.

Более того, в этом месяце лидер ультралевых Жан-Люк Меленшон также вызвал споры, заявив, что после войны в регионе, который в основном находится под российской оккупацией, следует провести референдум о будущем Донбасса.

Марин Ле Пен и Владимир Зеленский: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен рассказала, что лично ничего не имеет против Зеленского. Однако у Франции больше нет возможностей помогать Украине. Она заявила, что готова встретиться в Украине с Зеленским и обсудить этот вопрос. Ле Пен также добавила, что Франция, скорее всего, будет продолжать оказывать военную помощь Украине в виде поставок техники, но не в финансовом плане.

Также мы писали, что, по мнению Зеленского, опыт украинской армии с технологической точки зрения очень важен для партнеров. Он добавил, что Франция входит в число этих партнеров. По мнению президента Украины, промышленность Франции может выиграть от этих технологий, сотрудничества и совместного производства. Зеленский пояснил, что в ответ на помощь Украине страна отплатит безопасностью и опытом. Он отметил, что Украина уже помогла Франции, как и другим союзникам, адаптировать их вооружение, сделав его более эффективным.

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