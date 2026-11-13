Две планеты максимально сблизятся на небе: когда можно увидеть это редкое явление

Марс и Юпитер будут находиться достаточно близко друг к другу, чтобы их можно было одновременно увидеть в поле зрения бинокля.

В понедельник, 16 ноября, Марс и Юпитер окажутся совсем рядом на небе, образовав перед рассветом яркую пару в созвездии Льва, сообщает Space.com.

Издание сообщило, что наибольшее видимое сближение планет произойдет в 04:04 16 ноября по киевскому времени.

Они взойдут над восточным горизонтом около полуночи, а затем постепенно будут подниматься выше. По этой причине лучшие условия для наблюдения будут в предрассветные часы.

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Отмечается, что точное время восхода Марса и Юпитера для конкретного места наблюдения можно проверить с помощью инструмента отслеживания ночного неба на сайте Time and Date.

Прогнозируется, что Юпитер будет самым ярким из этой пары. Он будет расположен чуть более чем в одном градусе от красноватого Марса. Также рядом будет сиять яркая звезда Регул. Вместе они образуют фигуру, похожую на перевернутый вопросительный знак, очерчивая голову Льва в одноимённом созвездии.

Издание отметило, что Марс и Юпитер будут находиться достаточно близко друг к другу, чтобы их можно было одновременно увидеть в поле зрения бинокля с 10-кратным увеличением и диаметром линз 50 мм.

В течение следующих недель планеты будут постепенно удаляться друг от друга. По данным, в следующий раз так близко на небе они окажутся только через два с половиной года – в июле 2029 года, когда сблизятся в созвездии Девы.

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Также мы писали, что Солнечная система может потерять стабильность значительно раньше, чем прогнозировали учёные. В новой работе учёных Калифорнийского технологического института указано, что внешние планеты могут сойти со своих орбит примерно через миллиард лет после превращения Солнца в белого карлика. Ранее ученые считали, что этот процесс может длиться до 100 миллиардов лет. Учёные выяснили, что в конце своей жизни Солнце превратится в красного гиганта и сбросит внешнюю оболочку. Вероятно, этот процесс будет происходить не равномерно, а примерно в виде 4600 отдельных выбросов.

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