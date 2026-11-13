На переговорах Европу будут представлять пять стран и руководящие институты ЕС, – Кошта

Это страны, которые уже присоединились к Коалиции желающих.

К переговорному процессу по поиску путей прекращения российской войны против Украины присоединятся страны "европейской пятерки" из Коалиции желающих – Франция, Великобритания, Германия, Италия и Польша, а также руководящие институты Европейского Союза. Об этом президент Европейского совета Антониу Кошта заявил на пресс-конференции в Дублине по итогам неформального саммита лидеров ЕС.

Как подчеркнул Кошта, "наша позиция ясна – безопасность Европы начинается с безопасности Украины". Он отметил, что в ЕС приветствуют все дипломатические усилия, направленные на то, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров. Кроме того, Евросоюз в полной мере вовлечен в поддержку текущего процесса, который, как надеются, принесет конкретные результаты.

"Лидеры согласились, что наша европейская команда для переговоров о мире в Украине – это институты Европейского Союза и страны "европейской пятерки", – подчеркнул Кошта.

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Также президент Евросовета отметил, что европейские принципы и позиции в переговорах хорошо известны:

"Европейская команда будет продолжать действовать в тесной координации и полном единстве. Европа должна говорить единым, четким и сплоченным голосом во всех дискуссиях, которые определяют будущее Украины и безопасность нашего континента. В конце концов, это командная работа. Только Украина обладает легитимностью решать вопросы, касающиеся ее территории и суверенитета".

Он добавил, что Евросоюз играет центральную роль в обсуждении европейского будущего Украины, ее восстановления и процветания. "А гарантии безопасности должны рассматриваться в рамках Коалиции желающих, в тесном взаимодействии с НАТО", – отметил Кошта.

Участие европейцев в мирных переговорах

Как сообщал УНИАН, ранее верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что европейцы не могут отправлять на переговоры кого угодно, как это делают американцы.

На трехсторонних переговорах Украины, США и РФ в Абу-Даби представители Европы присутствовали в кулуарах и встречались отдельно с украинской и американской командами, но с россиянами у европейцев встречи не было.

Тогда команду ЕС возглавляли Бьорн Зайберт, глава аппарата председателя Еврокомиссии фон дер Ляйен, а также Анна-Мария Бура, главный советник по вопросам внешней политики председателя Европейского совета Антониу Кошти.

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