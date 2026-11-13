Процесс выдачи Украине лицензии на производство ракет до Patriot заблокирован в Пентагоне, - СМИ

Госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет согласовали этот вопрос ещё в октябре.

Процесс предоставления Украине лицензии на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot до сих пор заблокирован в Пентагоне. Об этом сообщили два источника корреспонденту Радио Свобода в Вашингтоне Алексу Рауфоглу.

По их данным, документы для выдачи лицензии до сих пор не оформлены, несмотря на сообщения о том, что госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет согласовали этот вопрос еще в октябре.

Однако дальнейшее оформление документов задерживается на уровне Майкла Даффи - заместителя министра обороны США по вопросам закупок и материально-технического обеспечения.

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Лицензия на производство ракет для Patriot

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп принял окончательное решение предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot.

По его словам, американский лидер сообщил ему об этом во время встречи в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Интересно, что сам американский президент публично о таком решении не сообщал.

Сообщалось, что Украина ведет переговоры с американской компанией Raytheon о развертывании лицензионного производства ракет для зенитного ракетного комплекса Patriot в Украине.

Как отмечали аналитики, это уточнение относительно компании окончательно проясняет, какие именно ракеты будут производиться в Украине. Raytheon разрабатывает и производит зенитные ракеты PAC-2 GEM-T. Она не производит более современные ракеты серии PAC-3 - это прерогатива компании Lockheed Martin.

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