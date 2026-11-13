Ryanair увеличил время регистрации на рейс онлайн: когда теперь можно зарегистрироваться

Бюджетный авиаперевозчик продолжает менять правила.

Крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair в три раза увеличила время для бесплатной онлайн-регистрации пассажиров, которые не оплатили выбор места в самолете, пишет Avianews.

Теперь такие путешественники могут зарегистрироваться на рейс и получить посадочный талон за 72 часа до вылета, а не за 24 часа, как было ранее. При этом время закрытия онлайн-регистрации осталось прежним – за 2 часа до вылета.

Пассажиры, которые оплатили выбор в самолете или купили билет с включенным местом, могут пройти регистрацию на рейс за 60 дней до вылета. Для них ничего не изменилось.

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Отмечается, что это добно для коротких поездок в обе стороны. Еще до вылета самолета пассажир уже имеет на руках посадочные талоны на рейс туда и обратно. Однако авиакомпания по-прежнему присваивает пассажирам места в произвольном порядке.

Будет ли реакция от Wizz Air

Авторы отметили, что Ryanair и Wizz Air используют схожую бизнес-модель. Часто изменение правил одного лоукоста приводит к реакции конкурента.

Но пока Wizz Air сохраняет прежние условия. Пассажиры, которые не оплачивают выбор места, могут пройти бесплатную онлайн-регистрацию за 24 часа до вылета. Она закрывается за 3 часа до отправления самолета.

Новые правила Ryanair

Напомним, что с 10 ноября 2026 года вступили в силу новые правила Ryanair о перевозке багажа. Стойки регистрации багажа Ryanair в аэропортах теперь закрываютс за 60 минут до запланированного времени вылета, а не за 40 минут, как раньше.

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