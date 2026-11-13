Польша приостановила финансирование закупок оружия для Украины в рамках PURL, - Туск

По его словам, причинами являются высокие дефицит государственного бюджета и расходы на оборону Польши.

Польша останавливает взнос в программу PURL (Перечень приоритетных потребностей Украины). Об этом сообщил премьер-министр Дональд Туск после разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По его словам, причинами являются высокие дефицит государственного бюджета и расходы на оборону Польши.

"Я сообщил генсеку НАТО, что мы пока не будем делать взносы в программу PURL - европейские деньги на американское оружие для Украины", - сказал премьер Польши.

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Речь идет о финансировании закупок американского оружия, а не о прекращении всей военной помощи Украине. Напомним, что Польша присоединилась к программе PURL в конце 2025 года, выделив 100 млн долларов на закупку американского вооружения для Украины.

Польша готова передать Украине истребители МиГ-29

Ранее заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что Украина согласилась передать Польше технологии борьбы с дронами в обмен на истребители МиГ-29.

Томчик рассказал, что Польша рассматривает передачу Украине двух МиГ-29, а взамен получит доступ к украинским беспилотным и антидроновым технологиям. По его словам, соглашение находится на стадии согласования последних деталей.

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