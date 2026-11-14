В США приостановили вылеты всех авиарейсов: названа причина

В сообщении FAA отмечается, что приостановка полётов была введена "в связи с чрезвычайными обстоятельствами и из соображений безопасности".

В пятницу, 13 ноября, во второй половине дня Федеральное управление гражданской авиации (FAA) приостановило все полеты по всей стране из-за проблем со связью в региональных центрах управления воздушным движением, сообщает AP.

Издание сообщило, что в сообщении FAA указано, что приостановка полётов была введена "в связи с чрезвычайными обстоятельствами и из соображений безопасности".

"Вниманию всех эксплуатантов воздушных судов: по распоряжению Федерального командного центра авиации во всех аэропортах введен запрет на вылеты. Все самолеты, готовящиеся к вылету, должны оставаться на земле до дальнейших уведомлений. Международные рейсы, прибывающие в США, будут обслуживаться в индивидуальном порядке", – говорится в тексте распоряжения.

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По предварительной информации, причиной стали проблемы с оборудованием и авиадиспетчерской связью. Самолетам, готовившимся к вылету, приказали оставаться на земле до дальнейших распоряжений.

Сервис The ATC App сообщил, что пилоты и авиадиспетчеры в разных регионах США получали информацию об общенациональной приостановке вылетов. Впоследствии он опубликовал сообщение, согласно которому канадские диспетчеры связали ситуацию со сбоем радиосвязи FAA.

Портал FlightAware сообщил, что более 10 тысяч авиарейсов были задержаны или отменены в США.

По предварительным сообщениям авиационных сервисов, ограничения вступили в силу примерно в 20:53 по Гринвичу (22:53 по киевскому времени).

"FAA объявило общенациональный запрет на взлет для всех аэропортов США в связи с проблемой связи, затронувшей все центры управления воздушным движением. Технические специалисты FAA расследуют эту проблему. Мы незамедлительно сообщим о новых подробностях, как только они станут нам известны", – написал в соцсети Х министр транспорта США Шон Даффи.

Кроме того, о проблемах с доступом к сети и связью сообщила Национальная метеорологическая служба США.

Секретарь Министерства внутренней безопасности Марквейн Маллин заверил, что люди в безопасности и причин беспокоиться за близких нет.

В то же время он подчеркнул: предполагать кибератаку пока рано, поскольку её причину ещё не установили.

"Это не очередной теракт 11 сентября, это сбой в работе телекоммуникаций. Это совершенно другая ситуация", – отметил Маллин.

Он предупредил, что восстановление связи и интернета займет время – за один час проблему не решить. Причины сбоев еще выясняются.

По словам министра, следователи не исключают ни одной версии причин инцидента. Например, причастность искусственного интеллекта (ИИ) к инциденту, поскольку накануне FAA развернуло во всех диспетчерских центрах новую ИИ-систему SMART, которую в Конгрессе уже критиковали за ненадежность.

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Ранее УНИАН сообщал, что авиалайнер Airbus установил мировой рекорд Гиннеса по самой большой дальности полета среди коммерческих авиалайнеров. Рекорд подтвержден на основе данных, проверенных Международной авиационной федерацией и сервисом Flightradar24. Самолет вылетел из Мельбурна (Австралия) в понедельник, 27 июля, и приземлился в Тулузе (Франция) во вторник, 28 июля. За время полёта, который длился 24 часа 24 минуты, самолёт преодолел 12 503 морские мили (23 155 километров).

Также мы писали, что Ryanair ввела новые правила сдачи зарегистрированного багажа. С 10 ноября стойки приема чемоданов в аэропортах будут прекращать работу за 60 минут до запланированного вылета вместо нынешних 40 минут. О предстоящих изменениях Ryanair объявила еще в апреле. В авиакомпании пояснили, что нововведение должно дать пассажирам больше времени для прохождения контроля безопасности и паспортного контроля в аэропорту.

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