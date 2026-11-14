Археологи нашли затонувшие суда возрастом 1800 лет: что их удивило

Наводнение могло привести к разрушению или затоплению судов, после чего их быстро занесло донными отложениями.

В Пекине археологи нашли три затонувших судна возрастом около 1800 лет, относящихся к эпохам династий Хань и Цзинь. Эта находка служит редким материальным свидетельством существования системы государственных перевозок по внутренним водным путям в древнем Северном Китае. Об этом пишет heritagedaily.

Суда были обнаружены на глубине около семи метров от современной поверхности земли, недалеко от делового района Лицзэ и места, где когда-то находились городские ворота Цзиньчжунду.

Три судна, получившие названия "Юндинхэ № 1", "Юндинхэ № 2" и "Юндинхэ № 3", были найдены в русле древней реки Юндинхэ; носовые части всех трех кораблей были обращены на юго-запад.

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По данным исследователей из Пекинского муниципального института археологии, геологический анализ показывает, что в прошлом на этом месте находился защищенный изгиб или заводь древнего речного русла - возможно, здесь располагалась пристань.

Ориентация судов позволяет предположить, что в момент, когда их оставили или они оказались погребены под слоем грунта, они были пришвартованы рядом друг с другом.

Судно "Юндинхэ № 2" сохранилось лучше остальных: его длина составляет около 14 метров, максимальная ширина - 2,5 метра, а высота сохранившейся части - примерно 0,9 метра.

В его корпусе имеются десять поперечных балок, разделяющих судно на девять отсеков.

Исследователи думают, что детали, сохранившиеся на других судах, могут пролить свет на их дальнейшую судьбу. В статье сказано:

"Хотя судно "Юндинхэ № 1" было разрушено, его верхняя и нижняя части лежали одна на другой в упорядоченном виде, поддерживаемые вертикально установленными деревянными досками; это указывает на то, что их поместили туда намеренно".

На носовой части судна "Юндинхэ № 3" также заметны следы обработки - возможно, это были следы ремонта.

Дин Лина, научный сотрудник Пекинского муниципального института археологии, отметила: все эти находки позволяют предположить, что поврежденные суда могли быть собраны в одном защищенном месте у пристани в ожидании ремонта.

Впоследствии наводнение могло привести к разрушению или затоплению судов, после чего их быстро занесло донными отложениями.

Одной из самых значимых находок стало четкое клеймо - китайский иероглиф "官" ("гуань"), означающий "государственный" или "официальный", обнаруженный на деталях кораблей.

По мнению исследователей, этот знак указывает на принадлежность судов государственным структурам. Это важное археологическое свидетельство, помогающее изучать государственное судостроение и речной транспорт эпох Хань и Цзинь.

Что удивляет в открытии

Важно, что до сих пор археологические находки этих периодов в Пекине ограничивались в основном захоронениями и остатками поселений - материальных свидетельств развития внутреннего судоходства было крайне мало. Таким образом, места кораблекрушений позволяют по-новому взглянуть на суда, которые ходили по водным путям в окрестностях древнего Пекина.

В районе объекта "Юндинхэ № 2" (река Юндинхэ) была также найдена деревянная модель весла длиной 13 сантиметров.

Среди других находок, связанных с затонувшими судами, - керамика, черепица, элементы колодезных конструкций, а также останки животных: лошадей, крупного рогатого скота, овец, свиней и собак.

На участке "Юндинхэ № 3" археологи обнаружили человеческий скелет без черепа. Анализ показал, что это останки женщины в возрасте около 25 лет.

Положение тела, по мнению исследователей, может указывать на то, что человек утонул, хотя обстоятельства смерти остаются невыясненными.

Исключительная сохранность судов объясняется тем, что они оказались погребены в насыщенных водой донных отложениях.

Интересно, чт слои ила и песка надежно изолировали деревянные конструкции, ограничив доступ кислорода, который в противном случае привел бы к разрушению древесины.

Для лабораторных исследований археологи собрали более десяти ящиков с образцами донных отложений, взятых как с самих судов, так и из окружающих их слоев грунта.

Для уточнения хронологии кораблекрушений исследователи используют радиоуглеродный анализ в сочетании со стратиграфическими данными и изучением артефактов. Кроме того, проводятся археоботанические и молекулярные исследования пыльцы, фитолитов и других микроскопических остатков, что помогает реконструировать облик древней речной среды.

Отмечается, что эта находка также может предоставить новые свидетельства изменения русла реки Юндинхэ.

Речная система со временем претерпела значительные изменения вследствие наводнений, геологических процессов и, позднее, антропогенного воздействия. В эпохи Хань и Цзинь здесь существовала гораздо более сложная сеть речных русел, озер и болот, чем сегодня.

Обнаружение судов в зоне, связанной с древним водным путем Юйшуй, служит материальным доказательством того, что эта речная система была судоходной. Издание пишет:

"Сами суда, по-видимому, были хорошо приспособлены для плавания по внутренним водным путям северного Китая. Их удлиненные корпуса с плоским дном, небольшая осадка и плавно поднимающиеся носовые части позволяли им передвигаться по рекам, для которых характерны мелководные участки и колебания уровня воды".

По словам исследователей, эти три судна представляют собой редкие ранние образцы судостроительных технологий, характерных для Пекина и внутренних водных путей северного Китая. Археологические исследования мест кораблекрушений и русла древней реки продолжаются, а сами суда были извлечены и сохранены как целостные объекты.

Планируется разместить корабли в условиях контролируемых температуры и влажности; не исключено, что в будущем эти суда, возраст которых составляет около 1800 лет, будут выставлены для всеобщего обозрения.

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