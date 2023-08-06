Ни одна из стран Глобального Юга не хочет включать Россию в последующие переговоры.

Следующий раунд мирных переговоров относительно российской войны против Украины может состояться в рамках саммита G20. Мероприятие планируют провести в сентябре этого года в Индии.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на французского дипломата, который осведомлен по этому вопросу.

По его словам, ни одна из стран Глобального Юга, участвующих в переговорах, не хочет, чтобы Россия присутствовала на следующих переговорах по Украине. Однако при этом глава делегации Бразилии Селсу Аморим убежден, что мирный процесс должен включать страну-агрессорку "в той или иной форме".

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Мирные переговоры по Украине

Как сообщал УНИАН, в Джидде (Саудовская Аравия) прошла встреча дипломатических советников по национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств ведущих стран мира относительно ключевых принципов восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что участие во встрече приняли представители 42 стран, а на полях встречи представители Украины проводили также двусторонние переговоры с партнерами.

В ОП заявили, что на встрече состоялись "очень продуктивные консультации" относительно ключевых принципов, на которых должен строиться справедливый и прочный мир.

Сам саммит на уровне лидеров государств по реализации формулы мира состоится осенью, однако сейчас еще ведутся переговоры о вероятных месте и времени проведения.

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