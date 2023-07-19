Внутри группы существуют большие разногласия, поскольку у стран разные национальные позиции, и необходимо учитывать красные линии.

Главные представители стран Группы 20 (G20) намерены чаще проводить встречи для поиска общего языка относительно того, как описать войну России против Украины в итоговом заявлении саммита лидеров G20, который пройдет в сентябре.

Как пишет Bloomberg, если совместное заявление не будет принято, то Индия станет первым членом G20, который не выступил с ним, начиная с 2008 года. При этом Индия хочет избежать такой ситуации, поскольку премьер-министр страны Нарендра Моди стремится укрепить свою репутацию международного деятеля.

"У нас будет от 10 до 12 раундов", - сказал Амитабх Кант, главный переговорщик от Индии. Однако составление окончательного коммюнике уже началось с виртуального совещания переговорщиков.

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Издание напомнило, что встречи министров иностранных дел и финансов G20 в Индии завершились без итогового коммюнике. Министры финансов ведущих экономик мира разошлись во мнениях по поводу формулировок, описывающих войну.

Известно, что США и их союзники настаивают на упоминании войны президента Владимира Путина в Украине в коммюнике, но Россия и Китай категорически против этого, что заводит дело в тупик.

Внутри группы все еще существуют большие разногласия, прокомментировал Кант. Он пояснил, что у стран G20 разные национальные позиции, и необходимо учитывать красные линии.

Саммит G20 и Украина

Индия заняла нейтральную позицию относительно войны Путина против Украины. Индийские власти не критикуют РФ, а только призывают к поискам дипломатического решения войны.

А 15 июля "шерпа" Индии в G20 Амитабх Кант заявил, что помощь в достижении мира между Украиной и РФ не является задачей G20. Эта цель может быть достигнута при посредничестве ООН или в результате двусторонних переговоров.

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