Украина ожидает, в частности, решения об усилении роли НАТО в координации помощи по безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг рассказали об ожиданиях от саммита лидеров Альянса, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте президента.

Встреча Зеленского со Столтенбергом состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Глава государства поблагодарил генсека Альянса за последовательные усилия по привлечению союзников к помощи Украине, в частности по усилению возможностей по защите украинского неба.

В то же время ключевое внимание во время встречи уделили подготовке к Вашингтонскому саммиту НАТО, который состоится в июле этого года. Зеленский отметил готовность членов Альянса обеспечить Украину критически необходимыми оборонительными средствами, прежде всего системами противовоздушной и противоракетной обороны.

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"Также Украина ожидает решения по усилению роли НАТО в координации помощи в сфере безопасности, тренировок украинских военных и долгосрочных финансовых обязательств союзников для обеспечения стабильной поддержки нашего государства", – говорится в сообщении.

При этом на сайте Альянса сказано, что Столтенберг и Зеленский встретились для обсуждения финальных приготовлений к Вашингтонскому саммиту. Так, на мероприятии усиление поддержки Украины будет топ-приоритетом для лидеров союзников.

"Я думаю, мы действительно на пути к очень отличному саммиту для Украины и НАТО", – сказал Столтенберг.

Он подтвердил, что ожидает от союзников согласования, чтобы НАТО взяло на себя ведущую роль в координации и предоставлении помощи по безопасности и проведении учений для Украины.

Генеральный секретарь Альянса также предложил долгосрочные финансовые обязательства, чтобы обеспечить для Украины большую предсказуемость в помощи, которую она получает.

НАТО и Украина

14 июня в Организации Североатлантического договора согласовали план по усилению поддержки Украины. Практическое воплощение этого плана должно состояться на саммите лидеров НАТО в Вашингтоне в июле.

Этот план определяет, как НАТО будет руководить координацией помощи в сфере безопасности и обучением. Соответствующая координация под командованием НАТО будет происходить с американской базы в немецком городе Висбаден и с логистических узлов, расположенных в восточной части Альянса.

Также НАТО будет контролировать подготовку военнослужащих Вооруженных сил Украины в учебных центрах союзников, поддерживать Украину путем планирования и координации пожертвований, руководить транспортировкой и ремонтом техники, и оказывать поддержку на долгосрочное развитие ВСУ.

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