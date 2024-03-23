Она рассказала, как Украина сейчас коммуницирует с партнерами в этом вопросе.

Соединенные Штаты Америки и Германия не дают развиваться диалогу о членстве Украины в Североатлантическом Альянсе.

Об этом заявила вице-премьер Ольга Стефанишина на 16-м ежегодном Киевском форуме по безопасности. По ее словам, сейчас весь диалог с союзниками и штаб-квартирой Альянса ограничивается призывами вести себя спокойно на саммите, поскольку никто не знает, "каким будет твит Трампа после встречи".

Еще до прошлогоднего саммита Киев предлагал партнерам предоставить Украине приглашение, которое гарантирует ей членство в Альянсе. Однако союзники не считают, что НАТО может дать Украине гарантии безопасности и защиты, в которых она нуждается.

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Стефанишина отметила, что вопрос приглашения в НАТО требует юридического решения, а не только слов. В то же время она отмечает, что принять решение о приглашении Украины могут в любой момент, а не только на саммите.

"Но у нас сегодня нет визави, с которым просто можно вести этот диалог. Это не значит, что нет поддержки. На момент Вильнюсского саммита 29 государств-членов НАТО поддерживали приглашение Украины в НАТО. И девять из них - весь восточный фланг - блокировали все остальные решения, и их ничто не могло сломать, никакие угрозы. Но ключевые противники этого решения - Соединенные Штаты и Германия, которые не дают даже возможности этому диалогу развиваться. И это очень-очень печально", - отметила она.

Путь Украины в НАТО: последние новости

Как сообщал УНИАН, незадолго до июльского саммита НАТО в Вильнюсе президент Владимир Зеленский призвал американского лидера Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас. Тот отказал, сказав, что Украина еще не готова.

В то же время в Альянсе постоянно уверяют Украину, что держат "двери" для нее открытыми, но только когда наступит время. Кроме того, страна не может стать членом НАТО во время войны.

Во время встречи лидеры приняли решение снять требование о плане действий по членству для Украины. В то же время приглашение украинцы получат только после выполнения требований и решения всех стран-членов.

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