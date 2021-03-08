Пара пожертвует большую часть своего состояния на благотворительность.

Экс-супруга основателя Amazon Джеффа Безоса – писательница Маккензи Скотт вышла замуж. Ее избранником стал Дэн Джуэтт – учитель одной из частных школ Сиэтла.

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Как сообщает The Wall Street Journal, информация об этом появилась на вебсайте Giving Pledge. Этот ресурс создан для состоятельных людей, которые решили отдать большую часть своего состояния на благотворительность.

Джуэтт написал, что поддерживает благотворительные стремления Скотт.

Развод Джеффа Безоса

В апреле 2019 года на тот момент самый богатый человек планеты, основатель компании Amazon Джефф Безос официально развелся с женой Маккензи. Они прожили вместе 25 лет.

После раздела имущества Маккензи получила внушительную долю акций Amazon, став одним из богатейших людей на Земле.

По данным из открытых источников, в сентябре прошлого года в связи с ростом акций Amazon состояние Маккензи Скотт выросло до 68 миллиардов долларов. Она стала самой богатой женщиной планеты.

Свое колоссальное состояние Скотт тратит на благотворительность. В прошло году за четыре месяца она передала больше 4,1 миллиарда долларов на борьбу с пандемией.

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Автор: Дмитрий Захаров