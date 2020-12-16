Маккензи Скотт передала средства 384 организациям.

Бывшая супруга богатейшего человека планеты Джеффа Безоса Маккензи Скотт за четыре месяца передала больше 4,1 миллиарда долларов на благотворительность.

Читайте такжеВ США начали развозить первые партии вакцины от коронавирусаОб этом она написала в своем блоге на medium.com.

Скотт передала средства 384 организациям, борющимся с последствиями пандемии коронавируса.

Она подчеркнула, что ее пожертвования не подразумевают «никаких обязательств» со стороны организаций.

Как отмечается в сюжете ТСН, по словам Маккензи Скотт, своим поступком хотела помочь американцам в беде.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на 16 декабря в мире зафиксировано более 73,4 миллиона случаев заболевания COVID-19.

Жертвами пандемии коронавируса стали более 1,635 миллиона человек.

Более 41,615 миллиона пациентов смогли выздороветь.

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Автор: УНИАН