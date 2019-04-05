Самый богатый человек планеты разделил имущество с экс-супругой после развода

Маккензи Безос отметила, что рада завершению развода, процесс которого прошел «при взаимной поддержке».

Самый богатый человек планеты, основатель компании Amazon Джефф Безос официально развелся с женой Маккензи.

После раздела имущества она получит четверть их общей доли Amazon стоимостью более 35 миллиардов долларов, передает Громадське.

Маккензи Безос сообщила в Twitter о завершении процесса расторжения брака, а также рассказала, что отказалась от акций газеты Washington Post и аэрокосмической компании Blue Origin в пользу мужа. Получит она четверть совместных с Безосом акций Amazon - долю в 4% от общей капитализации компании.

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Как отмечает Bloomberg, доля, которую забрала Маккензи Безос, составляет 35,7 миллиарда долларов.

По данным Forbes, экс-жена Безоса официально получит эти деньги в начале июня 2019 года. После этого она станет третьей самой богатой женщиной в мире после наследницы косметической компании l'Oreal Франсуазы Беттанкур-Мейер (52,9 миллиарда долларов) и дочери основателя Walmart Элис Уолтон (45 миллиардов долларов).

Маккензи Безос отметила, что рада завершению развода, процесс которого прошел «при взаимной поддержке». Джефф Безос поблагодарил бывшей жену за доброту и поддержку.

Как сообщал УНИАН, в январе Джефф Безос, основатель и генеральный директор интернет-компании Amazon, заявил о разводе со своей женой-писательницей Маккензи после 25 лет брака.