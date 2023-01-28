В Брюсселе есть внутренние разногласия в этом вопросе.

В Европейском союзе обсуждают новый раунд санкций против России в связи с вооруженной агрессией в Украине. Одно из предложений — запрет на импорт алмазов из РФ. Но в этом вопросе возникают сложности из-за внутренних разногласий в Бельгии.

Украину и ее сторонников возмутило, что Брюссель не желал присоединиться к эмбарго на торговлю российскими алмазами. Импорт этих драгоценных камней обогащает "Алросу" — частично государственную российскую компанию. А раз в предприятии есть доля Кремля, то вырученные средства идут на финансирование войны.

Однако недавно премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил: "Российские алмазы — это кровавые алмазы. Доходы России от алмазов могут прекратиться только в том случае, если доступ российских алмазов на западные рынки будет невозможен. Над созданием этого прочного фронта Бельгия работает вместе со своими партнерами".

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Основная причина, почему Брюссель противился запрету на импорт алмазов — это ущерб для экономики Антверпена. В городе активно торгуют упомянутыми драгоценными камнями из РФ. Отрасль уже пострадала в ходе наложенных на Россию ограничений, в частности, из-за санкций США касательно импорта алмазов. Однако сейчас необработанные "камушки" отправляются на другие рынки, а потом в ограненном виде ввозятся в западные страны.

Как сообщил журналистам бельгийский чиновник, по этой причине важно создать надежную систему отслеживания происхождения алмазов: "Европа и Северная Америка вместе составляют 70 процентов мирового рынка природных алмазов. Основываясь на этой рыночной силе, мы можем обеспечить необходимую прозрачность в мировом алмазном секторе и структурно запретить "кровавые алмазы" на мировом рынке. Война в Украине обеспечивает сильный импульс".

Однако внутри Бельгии все еще наблюдаются серьезные разногласия в этом вопросе. Де Кроо возглавляет коалицию из семи партий. Зеленые и социалисты вступают за включение запрета на импорт алмазов в новый пакет санкций ЕС. А вот четыре представителя других политических сил анонимно сообщили журналистам, что добиться этого вряд ли получится. В Бельгии с большой вероятностью не одобрят даже квоты на импорт. Именно поэтому Де Кроо ожидает международного решения.

Но даже если бы все партии в брюссельском правительстве одобрили запрет на торговлю российскими алмазами, остается еще одно препятствие. Региональные правительства имеют право голоса в политической системе Бельгии. Власти северного региона Фландрия выступают против запрета на импорт. В области главенствуют фламандские националисты, президент которых, Барт де Вевер, также занимает должность мэра Антверпена. По словам бельгийского чиновника, "ничто не заставит их передумать" в вопросе введения санкций на торговлю российскими алмазами.

На текущий момент неизвестно, удастся ли Бельгии создать трансатлантическую коалицию для отслеживания происхождения алмазов. По мнению экспертов, такое решение было бы более эффективным, чем санкции США, которые Россия обходит. Один из чиновников из Брюсселя сомневается в реализации плана, но предлагает "дать Де Кроо шанс".

Новы санкции против РФ: последняя информация

Как сообщил журналист Рикард Йозвяк, Европейский Союз планирует ввести 10 пакет санкций против России на годовщину полномасштабного вторжения, то есть 24 февраля.

В США ввели санкции против ЧВК "Вагнер", российских чиновников, связанных с военной компанией и лиц, которые причастны к оборонно-промышленному сектору РФ.

Япония расширила ограничения, наложенные на РФ. Государство конфисковало активы 22 лиц и трех организаций.

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