Людей, обслуживающих режим, редко привлекают к ответственности, но шанс всегда есть.

Примеров судебного преследования диктатур, преступных систем, мучителей и фанатиков не много. Но если дело доходит до суда, все происходит преимущественно символически. Когда диктатура свергнута, доминирует убеждение, что нужно наверстывать потерянное время, бросить все силы на строительство новой системы. А опыт есть в основном у тех, кто был на стороне старой. Все остальные боролись, бедствовали, не имели шанса развиваться или сидели по тюрьмам.

Декоммунизация так и не состоялась. А денацификация касалась лишь небольшой группы нацистов. Эра Саддама Хусейна в Ираке закончилась кровавой войной и терроризмом на Ближнем Востоке и за его пределами , - пишет Rzeczpospolita. Диктаторы, а также генералы, директора, секретари, пропагандисты, прокуроры, судьи, воры и палачи, которые им служат - все они знают, что расплата, как правило, не наступает. Они знают историю, знают мир и знают жизнь. Они понимают, что руки справедливости вряд ли когда-то до них дотянутся. И думать об этом не стоит. Поэтому они переступают снова красные линии, совершая новые преступления.

Читайте такжеWP: Беларусь маркирует участников протестов в тюрьмах, как в концлагерях нацистовНаверное, они больше боятся поражения в духе Муаммара Каддафи в Ливии, которого убили разъяренные мятежники, чем судьбы Слободана Милошевича. Последний предстал перед Международным трибуналом, где у него был адвокат. Вдобавок, у диктатора было много времени в камере, чтобы обдумать свои поступки.

В случае людей, которые служат режиму с ядерным оружием, шансы установления справедливости близки к нулю. Но все же они хоть и мизерные, но есть. Если не сегодня, то хотя бы до конца жизни преступника. Поэтому нужно терпеливо собирать доказательства, выслушивать показания жертв, готовить документы. Нужно готовить процессы и формировать специальные трибуналы.

"Такие приготовления должны касаться и режим Александра Лукашенко, его сотрудников и сторонников. Короткие списки таких деятелей уже есть и в ЕС, и в США. Они будут расширены, потому что режим идет на новые преступления и откровенно считает, что ничто его не остановит и он способен на все", - говорится в статье.

Читайте такжеFT: Беларусь превратила контроль авиации в оружие, которым могут воспользоваться другиеИдея создания специального международного трибунала для Беларуси правильная. Но дьявол скрывается в деталях. Одной из них является география. Польша с одной стороны могла бы стать местом для такого трибунала. Поскольку она более чувствительна к событиям в Беларуси, чем любая другая страна. Но с другой стороны, ее судебная власть сейчас не имеет хорошего имиджа в мире. Поэтому Международный трибунал для Беларуси мог бы из-за этого столкнуться с атаками. И Москва не пожалеет на это никакой поддержки.

Также Варшаве нужно помнить о польском меньшинстве в Беларуси. Нельзя давать Лукашенко оправданий для еще большего преследования белорусских поляков. А он уже их преследует. Поэтому место, где будет создан трибунал для режима Лукашенко - это вопрос для международной дискуссии.

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. По всей стране начались забастовки.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей были задержаны, многие из них при задержании и в СИЗО сильно били. Сотни людей пострадали, погибли несколько человек.

Европейский Союз не признал результаты выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.

17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах, в то же время признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.

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Перевод: Лесь Дымань