Парень заявил, что к нападению его склонял житель Украины через Telegram.

Сотрудники ФСБ РФ задержали в Казани подростка, который, по их информации, готовил вооруженное нападение на школу.

В пресс-службе ведомства заявили, что к совершению массового убийства парня склонял пользователь мессенджера Telegram с именем Ярослав Овсюк, проживающий на территории Украины. Об этом якобы рассказал сам задержанный.

Дома у подростка изъяли пневматическую винтовку и средства связи, содержащие поисковые запросы о переделке этого оружия в боевое, а также материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.

Следственное управление СК РФ по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 (приготовление к убийству двух и более лиц) УК России.

Как сообщал УНИАН, в мае в российской Казани произошла стрельба в гимназии, в результате которой погибли девять человек. Огонь открыл 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали.

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Автор: Катерина Комолова