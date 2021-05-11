Случаи со стрельбой и применением холодного оружия в российских школах и колледжах, которые произошли за последние годы.

Сегодня утром в российской Казани произошла стрельба в гимназии, в результате которой погибли восемь человек - семеро детей и учительница. Огонь открыл 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали.

После задержания он заявил полицейским, что ненавидит всех, а бомбы научился делать в Интернете. За несколько дней до бойни подросток создал Telegram-канал и публиковал посты следующего содержания: «Я, как бог, хочу, чтобы все признали себя моими рабами» и «Я появился в этот мир в образе человека, чтобы избавиться от всех вас», а в день трагедии он написал: «Сегодня я убью огромное количество биомусора и застрелюсь».

За последние годы в России произошли несколько других подобных происшествий, многие из которых связаны с применением учениками пневматического оружия. УНИАН вспоминает главные из них.

В 2014 году в Москве девятиклассник, вооружённый карабином и винтовкой, застрелил учителя географии и захватил в заложники своих одноклассников, а затем открыл огонь по прибывшим на место происшествия полицейским, убив сотрудника вневедомственной охраны и тяжело ранив патрульного. После переговоров, в которых участвовал отец преступника, подросток отпустил заложников, а через некоторое время был задержан. Этот инцидент называют первым в России случаем школьной стрельбы, в ходе которого погибли люди.

Так, в марте 2015 года в Томске девятиклассник начал стрельбу из пневматического пистолета, в результате чего пострадали два восьмиклассника. В мае того же года дело было прекращено в связи с примирением сторон.

В сентябре 2016 года в Пермском крае учитель физкультуры начал стрелять из пневматики по ученикам, ранив одного из них в грудь.

А в 2017 году в Татарстане 14-летний ученик выстрелил из пневматического пистолета в глаз соседа по парте. Через несколько дней он умер в больнице. В том же году огонь из пневматического пистолета по другим детям открыл ученик одной из школ в российской республике Коми.

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Более серьезный случай произошел в сентябре 2017 года в Московской области. Тогда ученик девятого класса принес в школу самодельные взрывпакеты, топор и пневматическое оружие. Он выстрелил из оружия в учительницу и ударил ее топором, а пиротехнические средства взорвал. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна и получили различные травмы.

В 2018 году в России всего за одну неделю было зафиксировано два случая с использованием холодного оружия. В пермской школе двое подростков ранили ножами 15 человек, а в Улан-Удэ вооруженный топором подросток нанес травмы шестерым школьникам и учительнице, а также поджег класс.

В марте 2018 года семеро учеников пострадали в результате стрельбы в школе №15 города Шадринск Курганской области. Там ученица 13 лет открыла стрельбу на перемене из пневматического пистолета.

В том же 2018 году в оккупированном Россией Крыму произошло одно из самых кровавых происшествий. В Керченском колледже произошла стрельба и взрыв. В результате этого инцидента погибли 20 человек, около 65 получили ранения и травмы. Стрелком оказался студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением было обнаружено в одном из помещений колледжа. Отметим, что до российской оккупации подобных происшествий на полуострове не было.

В конце 2019 года был задержан студент Луховицкого аграрно-промышленного колледжа Борис Банин, готовившего нападение на однокурсников. Он планировал во время одной из пар расстрелять однокурсников и преподавателя из огнестрельного оружия. При задержании у него обнаружили пистолет.

В ноябре 2019 года 19-летний студент четвертого курса Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства пришел в учебное заведение и устроил там стрельбу из охотничьего оружия, которое было зарегистрировано на него. В результате был убит один человек, еще трое получили ранения.

В феврале 2020 года в ФСБ России заявили, что предотвратили массовое убийство в Саратове, которое планировали устроить подростки 14 и 15 лет. Их задержали на территории бомбоубежища, где они хранили обрез и планировали сделать бомбу. Мотивом подростков была месть, они планировали убить около 40 человек.

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Автор: Александр Топчий