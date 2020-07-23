Отказали ноги: российский альпинист умер во время схождения, оставив сиротами пятерых детей

У альпиниста был 2 разряд квалификации.

В России нашли тело российского туриста, который умер при спуске к кратеру Ключевского вулкана на Камчатке.

Об этом в четверг, 23 июля, сообщается в Instagram-аккаунте регионального МЧС.

«В настоящее время сотрудники поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" эвакуируют его к подножью исполина. Из-за сложного маршрута и постоянно меняющихся погодных условий это может занять продолжительное время», — говорится в сообщении.

Читайте такжеПрощальный поцелуй: в Перу влюбленные потеряли равновесие и упали с моста (видео)

Альпинист отправился к вулкану 2 июля вместе с напарником. На вершине спортсмен почувствовал себя плохо — сначала у него отказали ноги, а затем он потерял сознание из-за горной болезни.

Без отца остались пятеро детей и жена. Чтобы сообщить об экстренной ситуации, приятель Цветкова спустился ниже и связался со спасателями. Прибыть к вулкану те смогли только к 7 июля. Они сразу нашли напарника, вызвавшего подмогу, и передали его бригаде скорой помощи.

Тем не менее добраться до тела второго альпиниста им удалось только спустя три недели. Спасателям мешали камнепад и плохие погодные условия.

У альпиниста был 2 разряд квалификации.

Как сообщал ранее УНИАН, в Одессе умерла спортсменка, которая получила тепловой удар и пропала во время марафона.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram