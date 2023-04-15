Собираемые данные касаются как самой Германии, так и информации о ситуации в Украине.

Российские спецслужбы используют платформы для знакомств, такие, как популярное в мире приложение Tinder, с целью шпионажа за военными и политиками в Германии или их вербовки.

Как пишет издание WELT AM SONNTAG, россияне ищут в Tinder профили политиков или сотрудников Бундесвера с целью получить полезную информацию путем построения любовных отношений.

"Русские шпионки начинают общение и назначают свидание политикам и сотрудникам бундесвера в Tinder", - говорится в сообщении.

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Собираемые данные касаются как самой Германии, так и информации о ситуации в Украине. Как сообщает WELT, об этой проблеме было объявлено на совещании в Германии, в котором приняли участие военные ряда стран НАТО.

"Сотрудники других спецслужб (например, России) используют социальные сети для установления контактов с военными Бундесвера, чтобы попытаться выведать информацию или, при необходимости, завербовать их", - заявили в Службе военной контрразведки Германии в ответ на запрос WELT.

Российские шпионы в Европе

Как сообщал УНИАН, ранее неизвестные лица, вероятно, пытались шпионить с помощью беспилотников за тренировочным полигоном Бундесвера "Вильдфлекен", где украинские военные обучаются на бронеавтомобилях Dingo.

До этого уже сообщалось, что российские спецслужбы создали агентурную сеть в странах Европы, в частности Германии, где собирали информацию о вооружении, которое готовится для поставки Украине, и обучении украинских военных.

Недавно стало известно, что власти Словении задержали супружескую пару, которая с двумя детьми переехала в эту страну из Аргентины. Выяснилось, что эти псевдоаргентинцы на самом деле являются шпионами российской Службы внешней разведки (СВР).

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