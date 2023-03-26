Россияне выдавали себя за аргентинцев. Их дети могли не знать, что они на самом деле русские.

Власти Словении задержали супружескую пару, которая с двумя детьми переехала в эту страну из Аргентины. Псевдоаргентинцы на самом деле были шпионами российской Службы внешней разведки (СВР), пишет The Guardian.

Российские шпионы пытались имитировать активную светскую жизнь. Женщина открыла онлайн-галерею, а мужчина руководил IT-стартапом. Своих новых друзей и соседей супруги сумели убедить, что перебраться в Словению их вынудила страшная уличная преступность в Аргентине.

Однако в декабре прошлого года семейка была задержана местной полицией в ходе секретной спецоперации. Как выяснилось, "аргентинцы" Мария и Людвиг на самом деле были хорошо подготовленными российскими шпионами и гражданами РФ. 23 марта министр иностранных дел Словении Таня Файон подтвердила эту информацию.

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Отмечается, что эти шпионы были засланы по программе "спящих агентов". В отличие от обычной российской практики, когда шпионажем занимаются аккредитованные при посольствах дипломаты, эти агенты должны действовать без каких-либо видимых связей с Россией.

"Их годами обучают выдавать себя за иностранцев, а затем отправляют за границу для сбора разведданных. У многих есть дети, которые воспитываются под прикрытием личности, не подозревая, что их родители в действительности русские", – пишет The Guardian.

Чем конкретно занималась именно эта парочка, точно не известно. Вероятно, их задачей была оплата услуг других российских агентов и осведомителей по всей Европе. Маленькая Словения, не имеющая своей сильной контрразведки, была для шпионов просто тыловой базой, из которой удобно работать по всему ЕС.

Охота на российских шпионов на Западе

После полномасштабного вторжения России в Украину европейские страны озаботились собственной безопасностью и в том числе начали активно отлавливать российских шпионов. Так, недавно в Италии вынесли приговор морскому офицеру, который работал на Москву.

На днях польские власти отчитались о ликвидации целой сети российских шпионов, действовавших в стране. Утверждается, что эти шпионы представляли угрозу в том числе для критической инфраструктуры Польши.

Согласно данным The Washington Post, после массовой высылки российских дипломатов-шпионов и отлова завербованных агентов из числа граждан ЕС российская шпионская сеть в Европе оказалась на грани краха. Кремль утратил многие важные рычаги влияния и получения информации.

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