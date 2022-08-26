Они отслеживали данные с мобильных телефонов и применяли маленькие дроны.

Когда украинские бойцы проходили обучение в Германии, российские шпионы следили за ними. Они пытались считывать данные с мобильных устройств солдат ВСУ и запускали мини-дроны для наблюдения за местностью.

Об этом стало известно из объемного материала издания Spiegel о шпионах на территории ФРГ.

Журналисты со ссылкой на германскую военную контрразведку сообщили, что во время тренировок украинских бойцов возле военных объектов в Идар-Оберштайне и Графенвере появлялись подозрительные автомобили. По данным источников портала, это были российские шпионы. Они пытались считывать данные с мобильных телефонов солдат ВСУ.

Над базами, где США и ФРГ совместно обучали украинских защитников, также были замечены мини-дроны. Беспилотники быстро исчезали, если попадали в поле зрения.

Официальные лица считают, что Россия может организовать диверсии в Германии с целью предотвратить поставки вооружения Украине. Шпионы РФ, например, способны снабдить террористов взрывчаткой или организовать теракты под ложным флагом.

Напомним, украинские военные начали тренировки с гаубицами Panzerhaubitze 2000 в ФРГ еще в первой половине мая. Сейчас Германия продолжает обучать солдат ВСУ. Недавно их посетил канцлер Олаф Шольц и пообещал усилить поддержку.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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