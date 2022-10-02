Кому нужна слежки за украинскими военными, в немецком минобороны не сообщили, но неофициально подозревают, что это может быть РФ.

Неизвестные лица, вероятно, пытались шпионить с помощью беспилотников за тренировочным полигоном Бундесвера "Вильдфлекен", где украинские военные обучаются на бронеавтомобилях Dingo.

Событие произошло в ночь на 1 октября, передает издание Business Insider, которому эту информацию подтвердило министерство обороны Германии.

Министерство подтвердило, что после обнаружения беспилотников в непосредственной близости от военного полигона на границе между Баварией и Гессеном была проведена полицейская операция, расследование продолжается.

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От источников в сфере безопасности Business Insider узнал, что беспилотников у тренировочного полигона было не менее десяти. В то же время утверждается, что "никакой опасности для общественности не было".

Кто стоит за возможной слежкой за украинскими военными, в министерстве не сообщили, но неофициально подозревают, что это может быть Россия.

Слежка за украинскими военными

Это не первый подобный случай. В конце августа стало известно, что российские спецслужбы создали агентурную сеть в европейских странах, в частности Германии, где собирали информацию о вооружении, которое готовится для поставки Украине, и тренировке украинских военных.

После того как США и Германия весной объявили, что украинские солдаты будут учиться пользоваться западным оружием, например Panzerhaubitze 2000, немецкие власти заметили подозрительные автомобили перед военными объектами в Графенвере и Идар-Оберштайне.

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