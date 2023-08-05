Пекин требует от Москвы провести расследование действий пограничников.

Между Пекином и Москвой возник дипломатический скандал после того, как российские пограничники "жестоко" обошлись с китайскими гражданами, которые хотели въехать на территорию РФ. Так, посольство Китая в Москве раскритиковало то, что оно назвало "жестоким" обращением российских властей с китайскими гражданами, которым отказали во въезде в страну.

Как утверждают китайские дипломаты, пятерых граждан КНР "неоднократно допрашивали в течение четырех часов" на контрольно-пропускном пункте 29 июля, когда они пытались попасть в Россию с территории Казахстана. В конце концов им отказали во въезде, а туристические визы аннулировали.

"Жестокое и чрезмерное поведение правоохранительных органов России в связи с этим инцидентом серьезно нарушило законные права и интересы граждан Китая. Это противоречит общей картине китайско-российской дружбы и растущей тенденции дружеских контактов между двумя странами", - говорится в сообщении посольства.

Видео дня

Посольство сообщило, что обратилось в МИД России, ФСБ и Федеральную пограничную службу после того, как официальные лица просмотрели видео инцидента. В этом обращении китайцы требуют от россиян немедленно выяснить причину инцидента, принять активные меры для устранения последствий происшествия и позаботиться, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем. Также Пекин требует от Москвы "уважать и защищать достоинство, законные права и интересы граждан Китая".

"Посольство Китая в России обратилось к российской стороне с просьбой провести дальнейшее расследование чрезмерного поведения правоохранителей пограничных инспекторов и предоставить Китаю удовлетворительный ответ", – говорится в заявлении.

Как отмечает американское издание Bloomberg, общий тон заявления китайского посольства больше характерен для сообщений, в которых Китай критикует политику западных стран.

Также журналисты обратили внимание, что заявление китайских дипломатов появилось как реакция на публикацию соответствующего видео в китайской соцсети Douyin. Как выяснилось, от действий российских пограничников пострадал влиятельный китайский блогер с почти миллионом подписчиков.

Российско-китайские отношения - последние новости

Накануне стало известно, что Китай направит своего представителя на саммит в Саудовской Аравии, где будут обсуждать перспективы восстановления мира в Украине. Примечательно, что Россию на этот саммит не пригласили, поэтому были сомнения, что Китай примет приглашение.

А в конце июля Китай решил жестко ограничить экспорт беспилотников, которые могут быть использованы в военных целях. Хотя Украина тоже покупала такие дроны, объемы российского импорта этого товара были значительно больше.

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