На данный момент неизвестно, одобрит ли Пекин формулу мира Украины.

Если Китай одобрит формулу мира Украины на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии, это станет самым большим дипломатическим призом, пишет Reuters.

Как известно, Пекин поддерживает тесные экономические и дипломатические отношения с Россией и до сих пор отвергал международные призывы осудить вторжение РФ в Украину.

Стоит отметить, что Китай был приглашен на предыдущий раунд переговоров в Копенгагене в конце июня, но не присутствовал.

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"На этот раз мы все повторили нашу работу с Пекином… и у нас есть определенные положительные сигналы", - отметил представитель правительства Германии.

Министерство иностранных дел Китая не ответило прямо на вопрос, примет Пекин участие во встрече.

"Китай готов работать вместе с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в урегулировании ситуации", - сказали в министерстве.

Однако позже стало известно, что якобы представлять Пекин будет спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй.

Переговоры о мире в Украине в Саудовской Аравии

Напомним, в Офисе президента рассказали, участие в переговорах о мире в Украине, которые состоятся в ближайшие дни в Саудовской Аравии, планируют принять более 40 стран.

"Это пока не саммит, а встреча на уровне советников по безопасности и соответствующих внешнеполитических советников или политических директоров соответствующих МИД. Это вторая подобная встреча. Первая состоялась в Копенгагене 24 июня. Тогда приняли участие ровно пятнадцать стран", - отметил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, пока подтверждения от некоторых стран все еще поступают, поэтому точное их количество сейчас назвать невозможно.

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