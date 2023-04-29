Россияне целенаправленно добиваются военного инцидента с США.

Российские пилоты в Сирии устраивают воздушные провокации в отношении американских пилотов, пытаясь устроить международный инцидент. Об этом заявил представитель Центрального командования США полковник Джо Буччино в комментарии CNN.

По его словам, недавно произошло несколько случаев агрессивного поведения российских пилотов в небе над Сирией. Россияне пытались имитировать воздушный бой с американскими самолетами.

Отмечается, что российские пилоты, похоже, не стремились действительно сбить американские самолеты, но, вероятно, пытались "спровоцировать" американских летчиков на некие ответные действия и тем самым "втянуть" их в "международный инцидент".

Видео дня

По словам чиновника, с начала марта российские самолеты нарушили протоколы о предотвращении случайных военных инцидентов в зоне сирийского конфликта в общей сложности 85 раз, в том числе пролетали слишком близко к базам и позициям войск западной коалиции.

Официальные лица США связались с российской стороной по поводу недавних происшествий, но русские отказались признать факты воздушных инцидентов.

"Похоже, это соответствует новому способу работы", — сказал представитель Центрального командования США. По его словам, американские пилоты отказались участвовать в воздушных боях и соблюдают протоколы мер по предотвращению конфликтов.

Агрессивное поведение российских пилотов

В марте российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве над Черным морем. Столкновение повредило пропеллер дрона, что привело к его падению в воду.

Позже было опубликовано видео инцидента, снятое дроном. На нем видно, что российский пилот подлетал к беспилотнику на предельно близкое расстояние и сбрасывал на него топливо, чтобы тем самым сбить без применения оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: